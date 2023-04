Diversi sciatori sono stati travolti da una valanga in zona Monviso, a Pontechianale, in provincia di Cuneo. I soccorsi sono rallentati dal vento.

Sciatori travolti dalla valanga a Pontechianale: soccorsi rallentati dal vento

Diverse persone sono state travolte da una valanga nella zona del Monviso. L’episodio è avvenuto questa mattina, lunedì 24 aprile, nel territorio di Pontechianale, in provincia di Cuneo. In aziona gli uomini del soccorso alpino e del 118, rallentati dal forte vento. Fortunatamente l’incidente non ha avuto vittime. Secondo quanto riportato dall’Ansa, la valanga si è staccata dalla montagna in alta quota nella zona del massiccio del Monviso, in alta valle Varaita, sopra Pontechianale. Il distacco si è verificato ad oltre 4.000 metri di altitudine, lungo il canalone Coolidge, non lontano dal bivacco Andreotti. Sono stati alcuni alpinisti a lanciare l’allarme verso le 8 di questa mattina.

Sciatori travolti dalla valanga: nessuna vittima

Fortunatamente non ci sono vittime. La valanga ha travolto un gruppo di quattro alpinisti. Uno è stato seppellito dalla neve, mentre gli altri sono stati trascinati verso valle. Sul posto sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino e speleologico piemontese e del 118 con l’elisoccorso e squadre di terra. Le operazioni però sono state ostacolate dal forte vento che non permette di sorvolare la zona in alta quota. L’alpinista rimasto sepolto è stato estratto dai compagni con l’uso di pala, sonda e Artava, dispositivo elettronico che consente di individuare eventuali sepolti da valanga. I quattro sono stati recuperati con l’elicottero e portati in salvo, tre sono stati accompagnati in ospedale: uno in codice giallo e due in codice verde.