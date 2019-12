In base ad un recente studio, il ghiaccio della Marmolada potrebbe scomparire nell'arco dei prossimi 30 anni

Tra circa 25 – 30 anni il ghiaccio della Marmolada, sulle Dolomiti, potrebbe scomparire. È questo quanto emerge da uno studio svolto dai ricercatori del Cnr-Ismar e delle Università di Trieste, Genova e Aberystwith (Galles) e di ARPA Veneto.

Destino segnato per il ghiacciaio della Marmolada

Lo studio in questione è stato pubblicato su Remote Sensing of the Environment e secondo i ricercatori: “Anche se la temperatura restasse com’è, il suo destino appare comunque segnato“. Nel decennio compreso tra il 2004 e il 2015, il ghiacciaio della Marmolada ha registrato una riduzione di volume del 30% e di area del 22%. Se tutto questo non bastasse, quello che un tempo era un ghiacciaio unico, ora si presenta frammentato, a dimostrazione di quello che, molto probabilmente, sarà il suo destino.

Le speranze per il ghiacciaio della Marmolada, infatti, sono al momento poche.

Come si evince dalla ricerca, se il tasso di riduzione continuerà a mantenere lo stesso ritmo del decennio preso in esame, “nel giro dei prossimi 25-30 anni il ghiacciaio sarà praticamente scomparso“, lasciando il posto solo a piccole placche di ghiaccio e nevato. “Il ghiaccio, quindi, non esisterà più. E se, come da scenari climatici, la temperatura nei prossimi decenni dovesse aumentare a ritmo più accelerato, questa previsione potrebbe essere addirittura sottostimata e la scomparsa del ghiacciaio potrebbe avvenire anche più rapidamente”.

In base al rapporto “Cryosphere 1.5 gradi”, inoltre, per la fine del secolo sarà fondamentale contenere l’aumento della temperatura globale entro 1,5 gradi. Se si dovessero superare i 2 gradi, i ghiacci di tutto il mondo scompariranno, ad eccezione dell’Himalaya e dei Poli.

A questo si va ad aggiungere anche la perdita di neve che danneggerebbe l’approvvigionamento idrico.