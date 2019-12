Dall'hamburger fatto dalla carne non carne al robot per le consegne a domicilio, ecco le 10 invenzioni più importanti del 2019

Le 10 invenzioni importanti e a cui sicuramente non potremo fare a meno del 2019. Ogni anno la rivista Time seleziona le 100 invenzioni più importanti dell’anno, il Sole 24 Ore ne ha scelte 10, eccole.

Le 10 invenzioni più importanti del 2019

Dal cibo sostenibile alle tecnologie al servizio dei disabili, anche il 2019 è stato un anno di grandi invenzioni. Nella top ten selezionata da Il Sole 24 Ore troviamo: L’impossible Burger 2.0, un hamburger vegetariano dal sapore di carne, sano e sostenibile. Osso Vr: già utilizzata in alcuni paesi è un sistema di realtà virtuale per chirurghi. Un casco virtuale proietta una sala chirurgica dove l’apprendista chirurgo impara dal collega più anziano vedendo direttamente come opera. OrCam MyEye 2: disponibile in 48 paesi è un dispositivo pensato per ipovedenti e non vedenti.

È una piccolissima telecamera fissata sopra gli occhiali che legge e racconta con “la voce” quello che vede. Casper Glow Light: una lampada che monitora e aiuta il sonno. Postmates Serve: è un robot per le consegne a domicilio. Può trasportare fino a 20 kg e ha una autonomia di 45 km. OR Black Box: è fondamentalmente una scatola nera che registra tutto quello che avviene all’interno della sala operatoria, è utilizzata in Europa dal 2017. Walnutt SPECTRA X: uno skateboard elettronico che permette di imparare più velocemente il suo utilizzo attraverso algoritmi. Watergen GENNY: come un deumidificatore che però estraendo l’umidità dall’aria permette di creare acqua potabile attraverso un sistema di filtri brevettato. BrainRobotics AI Prosthetic Hand: è una mano robotica che utilizza sistemi di intelligenza artificiale per interpretare meglio i comandi che riceve.

Ed infine, il LightSail 2: un satellite che usa l’energia solare come combustibile, appare come una vela argentata.