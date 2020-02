Giuliano Trenti, relatore SEO&love 2020

Fondatore di Neurexplore, prima azienda in Trentino di neuromarketing, Giuliano Trenti parteciperà all'evento SEO&Love 2020.

Giuliano Trenti non solo è un esperto nel settore di neuro-scienze e scienze comportamentali applicate al business, ma anche il fondatore della prima azienda in Trentino che si occupa di neuromarketing: Neurexplore. Questo il settore di punta dell’imprenditore, il quale interverrà come relatore all’evento SEO&Love 2020.

Le tre parole che descrivono il tuo lavoro

Ricerca scientifica: si conoscono oggi molte cose sul funzionamento del cervello e di come queste impattino sul successo del marketing, ma molte altre rimangono ancora da scoprire. Il nostro lavoro è imperniato sul continuare a costruire know how su cui basare, in modo affidabile, le proprie scelte di marketing e strategia aziendale.

Affidabilità: la chiave del successo del nostro lavoro è guidare le decisioni che le aziende devono prendere sulla base di dati oggettivi.

Lo spazio per il “secondo me” e il “mi piace” è ridotto al minimo.

Responsabilità: il lavoro di cui ci occupiamo è complesso e deve essere svolto sapendo che si ha una grande opportunità di fare la differenza nella vita di un’impresa.

Nella cassetta degli attrezzi di una strategia di comunicazione cosa non può mancare?

L’analisi dei clienti. Per avere le migliori opportunità di successo la creatività fine a se stessa non è più sufficiente. E’ fondamentale guidare il processo creativo nutrendo le idee di chi deve comunicare di spunti utili a tenere conto di cosa è più o meno interessante per il pubblico di riferimento.

Le novità del tuo settore nel 2020?

Direi che l’abbinamento tra neuroscienze e intelligenza artificiale è l’argomento di cui si parlerà con grande frequenza nel corso dell’anno.

Dammi tre parole che descrivono il SEO&Love

Giovane: l’evento è fresco, dinamico e ricco di spunti aggiornati per la propria attività.

Dinamico: è un’esperienza dove si passa da un argomento all’altro con grande facilità e non si rimane mai fermi su un solo punto.

Verona: location perfetta per questo tipo di manifestazione.