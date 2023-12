Revenue in crescita dell’80% e un nuovo orizzonte nell'intrattenimento phygital: la nuova visione di 2WATCH

2WATCH, una società all’avanguardia nell’intrattenimento phygital, si propone oggi con un audace obiettivo: evolversi in un editore futuro, concentrato su formati unici per la generazione GenZ ed Alpha. Incentrando le sue attività su nuovi talenti e tecnologie d’avanguardia, 2WATCH si profila come un attore chiave nella creazione di esperienze di intrattenimento digitali e fisiche, coinvolgenti e distintive.

Il 2023 è stato un anno di significativa importanza per 2WATCH, una società finanziata da personalità di alto profilo come Giorgio Chiellini tra gli altri, con un aumento di ricavi annuali oltre l’80% e il raggiungimento del punto di pareggio finanziario (BEP). Oltre ai risultati finanziari, 2WATCH ha rilevato oltre 200 milioni di visualizzazioni dai target GenZ e Gen Alpha per i contenuti diffusi sui loro canali di social media e video streaming, affermandosi come punto di riferimento per i marchi che cercano di entrare in contatto con le nuove generazioni. Proiettando il futuro, 2WATCH è entusiasta di presentare nuovi formati nel 2024, esplorando settori come la musica, la moda, lo sport e la commedia dal vivo. Questi formati, caratterizzati da un alto grado di innovazione e coinvolgimento degli utenti, uniranno la presenza di talenti come content creator, influencer e streamer all’uso di tecnologie innovative come CGI, Motion Capture, 3D e AI, e saranno diffusi attraverso i social network e le principali piattaforme di streaming.

2WATCH intensificherà i suoi investimenti nella propria casa di produzione per la generazione di contenuti come servizio per altre società, sfruttando tecnologie di nuova generazione basate sull’intelligenza artificiale e ampliando il proprio raggio d’azione nel campo del media-tech. Fabrizio Perrone, imprenditore, investitore ripetuto e CEO di 2WATCH, con una vasta esperienza nel marketing dei contenuti e precursore nel mercato del marketing degli influencer, osserva: “In 2WATCH abbiamo una forte convinzione nelle capacità dell’innovazione e della creatività. La nostra visione non ha l’obiettivo di intrattenere solamente, ma anche di ispirare e coinvolgere le nuove generazioni in modi inediti. Siamo sul percorso corretto per ridefinire il panorama dell’intrattenimento digitale.”