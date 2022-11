I benefici offerti dal volantinaggio

L'attività di volantinaggio nelle case offre molti benefici ed è di fondamentale importanza per riuscire a portare clienti nel proprio punto vendita.

La distribuzione di volantini nelle case è un’attività di fondamentale importanza per riuscire a portare clienti nel proprio punto vendita: è per questo che abbiamo voluto intervistare gli esperti dell’agenzia volantinaggio Italia Distribuzioni che ha sede nella provincia di Milano.

Quali sono i vantaggi del volantinaggio?

Il volantinaggio ha il pregio di parlare a tutti, e rappresenta la sola opportunità per arrivare in maniera diretta alle persone, e quindi potenziali clienti, che abitano nel raggio di azione del negozio o dell’attività che si desidera promuovere. I volantini cartacei, inoltre, entrano nelle case e comunicano tutto. E’ lo strumento apprezzato dagli esperti di comunicazione perché la dispersione del messaggio è bassissima, una volta consegnato è quasi impossibile non vederlo. Il volantino è il solo mezzo di promozione delle vendite che rimane in casa per più giorni, sotto gli occhi di tutta la famiglia, che magari lo consulta insieme. Inoltre, i volantini restano a portata di mano durante gli acquisti e mettono a disposizione una grande quantità di spazio per la presentazione dei prodotti. La consegna dei volantini nelle case è, come noto, un costo affrontabile anche in periodi di difficoltà, specie considerando che il ritorno economico è immediato. Il tempo di lettura che si dedica ai volantini, e quindi di attenzione, è superiore rispetto a quello di ogni altro messaggio promozionale trasmesso con mezzi diversi: ecco perché si può godere di un ricordo più longevo e più efficace da parte del cliente. Infine, secondo una ricerca di Nielsen, il 77% delle persone afferma di acquistare anche in base a ciò che legge nei volantini; l’87% lo sfoglia e il 45% delle persone che ricevono a casa un volantino lo legge con attenzione.

Ma quanto si spende per distribuire i volantini?

Il costo della distribuzione volantini nelle case cambia in base alla quantità: infatti, più elevato è il numero di volantini che devono essere distribuiti e maggiore è la convenienza dal punto di vista economico. Un altro fattore che è necessario tenere in considerazione è quello che riguarda i luoghi scelti per la distribuzione: ad esempio, consegnare in una località di montagna è un po’ più impegnativo, e quindi costoso, rispetto al farlo in una grande città. Il costo contatto è comunque basso, soprattutto se rapportato alle opportunità di successo più elevate messe a disposizione da un volantino. Il nostro consiglio comunque è quello di richiedere un preventivo dettagliato e su misura, in modo da avere un quadro chiaro del servizio che viene offerto.

Che cosa succede se la distribuzione di volantini è affidata a una società specializzata? In particolare, cosa si può fare per avere un fornitore di alto profilo che agisca nel rispetto delle leggi? Questo è un aspetto rilevante visto che il committente resta direttamente responsabile dal punto di vista legale del modus operandi dell’impresa incaricata, ad esempio per ciò che riguarda la normativa sul lavoro?

Nel nostro Paese l’AGCM, cioè l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha previsto il cosiddetto rating di legalità, in virtù del quale le imprese che lo ottengono ricevono una, due o tre stelle, dove 3 stelle è il voto massimo. Tre stelle è sinonimo di correttezza dal punto di vista fiscale e amministrativo, di legalità e di trasparenza. Una valutazione che fornisce alla clientela rassicurazioni in materia di gestione della responsabilità solidale e anche di CSR, cioè di Corporate Social Responsability. Si tratta, in sostanza, della capacità e della volontà dell’azienda di andare al di là degli obblighi imposti dalla legge, per ottenere un impatto migliore sull’ambiente e sulla società.

Come sono ottenute, dalla società di distribuzione dei volantini, le informazioni sulla residenza dei potenziali clienti?

Innanzitutto occorre disporre di sistemi di geomarketing, che è lo strumento per individuare in dettaglio le aree dove vivono le persone, cioè i potenziali clienti, coerenti con gli obiettivi commerciali del committente. Il geomarketing si fonda su un insieme di fonti che mettono a disposizione, ad esempio, informazioni statistiche sul valore immobiliare di ogni area per valutare la capacità di spesa dei residenti. Inoltre, occorrono adeguati software per processare ed interpretare tutti i dati raccolti e rappresentare sulle mappe della città i potenziali clienti.

Italia Distribuzioni

Italia Distribuzioni è la principale azienda del settore e supporta la clientela nelle campagne di comunicazione e di promozione: una rete di filiali dirette e partner organizza strategia, logistica e attività operative, così da assicurare alti standard di qualità e un’efficiente supervisione sulle operazioni di consegna. Italia Distribuzioni, oggi, per fatturato e per numero di filiali dirette rappresenta il primo operatore nel nostro Paese nella consegna di volantini e di ogni altra tipologia di materiale promozionale, come per esempio i depliant, i coupon, i campioni omaggio e i buoni sconto. Chi si rivolge a questa società ha la certezza di poter usufruire di un meticoloso e attento volantinaggio porta a porta, dedicando la stessa attenzione alla dimensione locale come alla copertura nazionale.