I trend del web marketing per il 2024 secondo Simone Longato

I trend del web marketing per il 2024 secondo Simone Longato

Al giorno d'oggi è fondamentale essere aggiornati sulle novità del marketing digitale. Simone Longato ci guida alla scoperta delle tendenze del web marketing per il 2024.

Essere sempre aggiornati nelle ultime novità e linee guida del marketing digitale è sempre una sfida, e il 2024 non fa eccezione.

Nonostante l’inflazione globale stia rallentando, nuovi attori stanno entrando sul mercato, sfruttando in modi innovativi l’IA per personalizzare i servizi. I consumatori, sempre più attenti negli acquisti, saranno influenzati dalle community che frequentano e dai valori che decideranno di sposare, giusto per citarne alcuni: l’impatto sociale e la sostenibilità.

Sarà anche importante tenere presente i recenti cambiamenti nelle politiche globali sulla protezione dei dati e gli imminenti cambiamenti nei motori di ricerca che tutti giorni frequentiamo (consapevolmente o inconsapevolmente).

Oggi Simone Longato, esperto di realizzazione di siti web con base a Padova e profondo conoscitore del settore marketing e comunicazione, ci guiderà attraverso i trend del web marketing per il 2024.

A lui la parola.

Grazie a tutti e a tutte, procediamo con l’approfondimento dei trend legati al web marketing per quest’anno, i punti chiave individuati sono 5.

Nel 2024, vedremo l’affermazione di trend già noti, con una particolare enfasi sull’influencer marketing e sull’integrazione dei servizi AI. L’orientamento sarà verso la fidelizzazione dei clienti anziché la continua ricerca di nuovi. Inoltre, verranno condivisi alcuni suggerimenti tecnici strategici per migliorare la visibilità online.

Le community

A livello di marketing, sarà fondamentale rivolgere l’attenzione alle comunità locali e ai loro bisogni, pianificando campagne mirate e coinvolgendo influencer locali per creare un legame di fiducia con il pubblico. Inoltre, i brand potranno costruire proprie community attorno a sistemi di valori condivisi, con Instagram e Facebook come piattaforme chiave per il 2024 (insieme raggiungono il 50% dello share).

Fidelizzazione

Nel 2024, l’attenzione nel marketing si sposterà sempre più verso la fidelizzazione dei clienti, rispetto al semplice tasso di coinvolgimento. Questo cambio di focus è motivato principalmente da ragioni economiche, poiché mantenere un cliente esistente costa significativamente meno che acquisirne uno nuovo. Di fronte a budget promozionali limitati e alta concorrenza, valorizzare i clienti attuali diventa una strategia efficace per incrementare i profitti.

Brand e branding

Avere un brand riconoscibile significa che il tuo pubblico ti identifica e sa chi sei senza dover attivamente cercarti: conoscono il tuo nome, la tua azienda e il sito web. Questo livello di riconoscimento è importante per distinguersi in un mercato affollato.

Tuttavia, se il brand della tua attività non è ancora ben consolidato, diventa fondamentale rendere facilmente rintracciabile i tuoi servizi.

Questa si chiama strategia SEO e si basa in tecniche di ottimizzazione e nella creazione di contenuti di valore da pubblicare nel sito web. Se sei a digiuno di questi argomento ho scritto una guida su come trovare le URL di siti web sconosciuti, è un ottimo punto di partenza per comprendere al meglio come funziona il posizionamento nei motori di ricerca e di quanto questo possa aiutare… ad accrescere il brand della tua attività!

Dati proprietari

Le violazioni dei dati e l’uso illecito di informazioni personali rappresentano sfide significative nella società attuale, con gravi ripercussioni sulla reputazione aziendale e sulla sicurezza dei clienti. Per contrastare questi problemi, le normative su privacy e dati si stanno inasprendo, riducendo l’accesso delle aziende ai dati di terze parti. Di conseguenza, le strategie di marketing si stanno spostando verso la raccolta diretta di dati di prima parte, tramite sondaggi e interviste, offrendo insight più accurati sul pubblico. Questo approccio, sebbene più oneroso, rafforza la fiducia dei clienti e migliora le decisioni basate sui dati.

Adattamento

Le aziende devono accettare che ogni campagna possa avere successo o fallire. È fondamentale imparare ad adattarsi rapidamente, sperimentando e riprovando fino al raggiungimento degli obiettivi desiderati. Il concetto di micro-pivoting emerge sulle altre, richiedendo una flessibilità che permetta di modificare l’approccio in base al contesto e alle esigenze emergenti, sviluppando al contempo piani alternativi per ottimizzare le risorse e massimizzare l’efficacia delle campagne di marketing.

L’adozione di un approccio agile al micro-pivoting, inoltre, stimola la semplificazione dei processi decisionali e promuove l’autonomia dei team. Questo non solo accresce la fiducia all’interno dei gruppi di lavoro ma anche consente un adattamento più rapido e mirato alle dinamiche di mercato in costante evoluzione. È quindi essenziale per le aziende essere preparate con strategie di marketing ben definite, supportate da strumenti che facilitano la produzione e l’ottimizzazione dei contenuti.

Consigli finali: trend del digital marketing per il 2024

Nel digital marketing del 2024, si evidenzia l’importanza di pubblicare contenuti di alta qualità piuttosto che in grande quantità. LinkedIn mostra una predilezione per gli articoli lunghi e dettagliati, mentre i video brevi di 60 secondi si rivelano più economici da produrre e catturano un’attenzione maggiore. È fondamentale anche curare l’aspetto visivo, sviluppando un design che rispecchi l’identità e i valori della tua azienda, contribuendo così a rafforzare il brand e l’engagement del pubblico.

Mi trovi cercando su Google “Simone Longato”, ci aggiorniamo per i prossimi trend 😉