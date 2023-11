IAB Forum 2023: la "Regeneration" conquista l'Allianz Mico di Milano

L'8 e il 9 novembre all'Allianz Mico di Milano è andato in scena lo IAB Forum 2023: tutto esaurito e grande apprezzamento per il tema della Regeneration.

Mercoledì 8 e giovedì 9 novembre 2023 all’Allianz Mico di Milano è andato in scena lo IAB Forum 2023, evento di riferimento per il mondo del digital e del marketing. Tante le aziende che si sono incontrate tra gli stand assistendo ai prestigiosi interventi che si sono tenuti durante la due giorni che ha registrato un vero e proprio tutto esaurito.

Regeneration: IAB Forum 2023 mette al centro l’intelligenza artificiale

Il 2023 è stato senza dubbio l’anno dell’intelligenza artificiale, motivo per il quale il tema è stato al centro di questa edizione dello IAB Forum. In particolare il focus ha riguardato le possibili conseguenze, le trasformazioni e gli scenari che presto le aziende si troveranno ad affrontare a seguito della potente innovazione che si sta verificando nel campo digitale, con un occhio di riguardo per le nuove generazioni.

Nell’arco della due giorni di Milano si sono avvicendati gli interventi della conferenza in plenaria e quelli della Vision Arena, prestigioso e innovativo palco con un programma di temi di assoluta modernità tra cui le metriche di attention e le strategie di marketing.

Carlo Noseda, Presidente di IAB, si è detto soddisfatto: “Abbiamo presentato un programma ricco di novità, con una lineup di interventi esclusivi che ha saputo incontrare le aspettative del pubblico, come testimoniano i numeri di questa edizione. Ringrazio ancora una volta gli sponsor e gli espositori che hanno creduto in noi e continuano a farlo, così come gli speaker che hanno dato vita ed animato questi due giorni di IAB Forum 2023. Una menzione speciale va a tutto il nostro Team per la professionalità e la passione dedicate a questo progetto”.

Un’edizione da record

Speech e Workshop sono stati molto apprezzati da parte degli addetti ai lavori presenti che hanno affollato le sale e gli stand. Tutto esaurito per tutte le iniziative proposte, dal Palco della plenaria alla Vision Arena per finire con i 69 workshop tematici organizzati da sponsor ed espositori: oltre 13mila visitatori in presenza, 130 giornalisti presenti, più di 9000 partecipanti ai workshop e oltre 200 speaker.