Oggi esistono migliaia di e-commerce e diventa fondamentale distinguersi rispetto ai competitor.

Oggi vi presento 5 strumenti che possono esservi utili per migliorare il vostro sito internet, avere maggiore visibilità su Google ed aumentare le vostre vendite online.

Nell’era digitale, avere un sito web ottimizzato e funzionale è fondamentale per il successo di qualsiasi attività. Fortunatamente, esistono numerosi strumenti che possono aiutare a migliorare il vostro sito web.

In questo articolo, esamineremo cinque strumenti essenziali: Google Search Console, Microsoft Clarity, Screaming Frog, Sistrix e Google Analytics.

Google Search Console

Google Search Console è uno strumento gratuito offerto da Google che aiuta i proprietari di siti web a monitorare e mantenere la loro presenza nei risultati di ricerca di Google. Essendo direttamente collegato a Google, fornisce dati preziosi su come il motore di ricerca vede il vostro sito e non è impattato dal GDPR perché i dati presenti sono quelli dei risultati di ricerca e quindi prima che l’utente atterri sul vostro sito.

Questi dati rappresentano una miniera d’oro che se ber sfruttati possono darvi indicazioni ben precise su cosa migliorare sia sotto l’aspetto tecnico sia sotto l’aspetto contenutistico.

Ecco alcune caratteristiche principali:

Analisi del Traffico : Mostra quali query portano gli utenti al vostro sito, il ranking nelle ricerche, e il numero di click e impressioni.

: Mostra quali query portano gli utenti al vostro sito, il ranking nelle ricerche, e il numero di click e impressioni. Salute del Sito : Identifica errori di indicizzazione e problemi di usabilità sul sito mobile.

: Identifica errori di indicizzazione e problemi di usabilità sul sito mobile. Link Esterni e Interni: Fornisce informazioni sui link che puntano al vostro sito e quelli interni, cruciali per la SEO.

L’utilizzo di Google Search Console può aiutarti a capire meglio il vostro pubblico, a individuare e risolvere problemi tecnici e a ottimizzare il vostro sito per i motori di ricerca.

Microsoft Clarity

Microsoft Clarity è uno strumento di analisi del comportamento degli utenti. In termine tecnico è uno strumento di CRO (conversion rate optimization), quindi mentre Google Search Console analizza cosa fanno gli utenti prima di accedere al vostro sito, questo strumento serve per capire cosa fanno gli utenti sul vostro sito. Anche in questo caso parliamo di uno strumento gratuito con le seguenti funzionalità:

Heatmaps : Fornisce una rappresentazione visiva di dove gli utenti cliccano, si fermano e scorrono sul vostro sito.

: Fornisce una rappresentazione visiva di dove gli utenti cliccano, si fermano e scorrono sul vostro sito. Session Replay : Registra le sessioni degli utenti, permettendoti di visualizzare l’esperienza del vostro sito dal punto di vista del visitatore.

: Registra le sessioni degli utenti, permettendoti di visualizzare l’esperienza del vostro sito dal punto di vista del visitatore. Insights del Comportamento: Aiuta a identificare le aree problematiche del sito, come frequenti clic fuori zona o rapidi movimenti di scorrimento, che possono indicare frustrazione o confusione.

Microsoft Clarity è particolarmente utile per comprendere l’esperienza dell’utente e per ottimizzare la progettazione del vostro sito web in base al comportamento reale dei visitatori.

Screaming Frog

Screaming Frog è un software che noi SEO usiamo per capire se il sito presenta problemi tecnici e quindi capire se il motore di ricerca incontra barriere nello scansionare (e quindi indicizzare) i contenuti del vostro sito internet. Le sue principali funzionalità includono:

Crawling del Sito : Analizza il sito per trovare link interrotti, errori 404, problemi di reindirizzamento e molto altro.

: Analizza il sito per trovare link interrotti, errori 404, problemi di reindirizzamento e molto altro. Analisi SEO : Controlla titoli, meta descrizioni, struttura degli URL e altri elementi SEO importanti.

: Controlla titoli, meta descrizioni, struttura degli URL e altri elementi SEO importanti. Esportazione di Dati: Permette di esportare i dati raccolti per un’ulteriore analisi.

Screaming Frog è uno strumento potente per chi vuole avere un controllo dettagliato sulla salute SEO del proprio sito web.

Conoscere questo strumento aiuta a comprendere i limiti tecnici del proprio sito internet. Per imparare ad usarlo è nata la Screaming Frog Academy. La prima community italiana dedicata a questo software.

Google Analytics

Questo strumento gratuito di Google è essenziale per monitorare e analizzare il traffico del vostro sito web. Vi permette di vedere da dove provengono i vostri visitatori, quali pagine visitano, quanto tempo trascorrono sul sito e molto altro. Queste informazioni sono cruciali per capire l’efficacia delle vostre strategie di marketing e per identificare aree di miglioramento.

Google Analytics 4 è il nuovo software di Google e per molti non è semplice leggere i dati di questa nuova piattaforma. Nell’ultimo anno, infatti, si sono moltiplicate le richieste di consulenza per questo strumento essenziale in ambito marketing.

Avere una strategia non basata sui dati è come puntare al lotto sperando di vincere.

Sistrix

SISTRIX, di cui sono partner, è uno strumento professionale che permette di conoscere informazioni vitali sul proprio business. È ampiamente riconosciuto nella comunità SEO per la sua versatilità e per le ricche analisi che offre.

Si può sfruttare per capire come sono posizionati i vostri competitor rispetto a voi, come ottimizzare alcune pagine in base alle ricerche degli utenti e molto altro. Ecco alcuni aspetti chiave di SISTRIX:

Analisi della Visibilità : SISTRIX è noto per il suo indice di visibilità, un indicatore che misura la visibilità di un sito web nei risultati di ricerca di Google . Questo permette agli utenti di valutare rapidamente la performance SEO di un sito e di confrontarla con quella dei concorrenti.

: SISTRIX è noto per il suo indice di visibilità, un . Questo permette agli utenti di valutare rapidamente la performance SEO di un sito e di confrontarla con quella dei concorrenti. Ricerca di Parole Chiave : Offre strumenti per la ricerca e l’analisi delle parole chiave, aiutando gli utenti a identificare le opportunità per attrarre traffico di qualità e per ottimizzare i contenuti in base alle tendenze di ricerca.

: Offre strumenti per la ricerca e l’analisi delle parole chiave, aiutando gli utenti a identificare le opportunità per attrarre traffico di qualità e per ottimizzare i contenuti in base alle tendenze di ricerca. Analisi dei Concorrenti : Consente di analizzare e confrontare le strategie SEO e le performance dei concorrenti, offrendo insights preziosi per sviluppare o migliorare la propria strategia.

: Consente di analizzare e confrontare le strategie SEO e le performance dei concorrenti, offrendo insights preziosi per sviluppare o migliorare la propria strategia. Monitoraggio delle SERP: Monitora le pagine dei risultati dei motori di ricerca (SERP) per specifiche parole chiave, permettendo di tenere traccia dei cambiamenti e delle tendenze nel ranking.

Conclusione

Migliorare il vostro sito web è un processo continuo e richiede attenzione costante. Google Search Console, Microsoft Clarity e Google Analytics sono strumenti gratuiti che tutti i proprietari di ecommerce dovrebbero aver installato sul proprio sito.

Screaming Frog e Sistrix sono a pagamento ma sono strumenti eccellenti che offrono una vasta gamma di funzionalità per ottimizzare il vostro sito. Integrando questi strumenti nel vostro workflow, si potrà migliorare la visibilità, l’usabilità e l’efficacia generale del vostro sito web.

Non esitare a sperimentare con questi strumenti e ad adattarli alle esigenze specifiche del vostro sito. Ricordate, un sito web ottimizzato non solo attira più visitatori, ma migliora anche l’esperienza dell’utente, portando a una maggiore soddisfazione e, in ultima analisi, a un maggiore successo per la vostra attività.