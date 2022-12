SEO e SEM: quali sono le differenze?

Il marketing digitale è un mondo davvero molto ampio, che comprende tutta una serie di strategie volte a migliorare la visibilità dell’azienda del cliente, del suo sito web, etc.

Ed è proprio in questo ambito che rientrano i termini di cui andremo a parlare oggi: SEO e SEM.

Andiamo a capire insieme la loro finalità e le differenze che intercorrono tra queste branche del marketing online.

Cosa significa SEO?

SEO è un acronimo che sta per Search Engine Optimization (ottimizzazione per i motori di ricerca). Quando contattiamo un’agenzia seo, questa si occuperà di rendere il sito più visibile per i motori di ricerca, per farlo apparire tra i primi posti nella SERP (Search Engine Results Pages). Nello specifico, la SEO differisce dalla SEM per il fatto che tutte le operazioni vengono eseguite per renderlo visibile nei risultati organici, e non tra le pubblicità.

A sua volta, la SEO si suddivide in quella on-site ed off-site. Nel primo caso rientrano le azioni e le modifiche che avvengono all’interno del sito stesso: ricerca keyword, creazione di contenuti ottimizzati, grafiche ottimizzate per i dispositivi mobili, formattazione degli URL per renderli più facili da trovare per i motori di ricerca, etc.

La SEO off-site opera al di fuori del sito che si vuole promuovere, e coinvolge essenzialmente la link building.

Cosa significa SEM

La parola SEM sta per Search Engine Marketing. Possiamo dire che la SEM comprende sia la SEO che la SEA (Search Engine Advertising), anche se negli ultimi tempi ha finito per riferirsi solamente al posizionamento sui motori di ricerca mediante campagne a pagamento.

Un esperto SEM è pertanto in grado di gestire una campagna pay per clic, che in molti casi si riferisce alle Google Advertising.

Coinvolgere un professionista del genere nella promozione della propria attività può dare una svolta significativa al proprio business. Un professionista con una certa esperienza riuscirà a gestire al meglio il budget a disposizione del cliente e a portare dei risultati tangibili.

Agenzia SEO: La strategia SEO migliore per incrementare il traffico.

Dire cosa è meglio tra i due approcci è impossibile. L’ideale sarebbe implementare sia le strategie per i risultati organici che per quelli nelle sponsorizzate.

In linea di principio, comunque, possiamo affermare che l’autorevolezza e la visibilità di un sito costruite con un piano SEO necessità di tempo e pazienza, ma si tratta di risultati durevoli nel tempo.

Le campagne Pay Per Clic hanno invece risultati più immediati, riscontrabili già dopo poco tempo.

Rivolgersi ad un’agenzia piuttosto che ad un semplice professionista si rivela la scelta più indicata. Un’agenzia ha infatti a disposizione un ampio ventaglio di professionisti, ognuno con le proprie capacità e competenze specifiche.

Giusto per fare un esempio, un’agenzia potrà rendersi conto che una campagna a pagamento potrebbe portare dei risultati nel breve periodo ma senza grosse prospettive future, e questo perché forse abbiamo dei contenuti scadenti o non ottimizzati.