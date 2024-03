Iab Showcase, Sergio Amati: "Vogliamo valorizzare la Creator Economy"

Iab Showcase è il primo marketplace italiano per fare incontrare la domanda e l’offerta di digital content: il video-racconto della seconda edizione.

Il 20 marzo 2024, al Magna Pars Hotel di Milano si è tenuta la seconda edizione di Iab Showcase. L’evento, organizzato da Iab Italia, ha riunito sul palco i principali influencer e creator del mercato attuale per parlare di svariati temi tra cui la necessità di porsi delle regole, la situazione dei social oggi.

Noi di Notizie.it abbiamo partecipato all’evento e abbiamo parlato con alcuni dei protagonisti della giornata.

Iab Showcase 2024: la Content Economy

Nel corso della giornata si sono alternati sul palco tantissimi volti noti del mondo del web a partire da Aurora Ramazzotti, Cathy La Torre, Francesco Facchinetti, Valerio Lundini e Jody Cecchetto, oltre a importanti realtà del mondo digital come Mondadori, Rai e Disney. Al centro il tema della Content Economy, termine che vuole indicare l’evoluzione dell’universo della Content Creation che si sta sempre più distaccando dalla figura degli influencer diventando un universo molto più ampio sul quale le aziende stanno iniziando ad investire in maniera importanti in termini soprattutto di strategie di comunicazione.