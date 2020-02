Un team di scienzati del Queensland sarebbe pronto alla sperimentazione sugli animali di un vaccino-candidato alla cura del coronavirus.

Dopo la Cina, anche l’Australia sarebbe pronta alla sperimentazione sugli animali di un vaccino-candidato alla cura del coronavirus. A riportarlo è un team di scienzati del Queensland che ora puntano a produrre il vaccino entro sei mesi.

Coronavirus, vaccino australiano pronto alla sperimentazione

Continuano a registrarsi progressi a livello mondiale nella progettazione di un possibile vaccino contro il coronavirus. Dopo la Cina, ecco farsi viva anche l’Australia che a breve dovrebbe partire con la sperimentazione di un suo vaccino sugli animali.

A riferirlo è un team di collaboratori del Queensland: “Lo studio in laboratorio è durato tre settimane. Esistono ancora numerosi test per garantire che il vaccino-candidato sia sicuro e che crei un’efficace risposta immunitaria, ma la tecnologia e la dedizione dei ricercatori vogliono testimoniare che il primo ostacolo è stato superato“.

Vaccino entro sei mesi?

Come spiegato daPeter Høj, vicecancelliere e presidente dell’ateneo australiano, la Cepi (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, l’organizzazione internazionale che si occupa dello sviluppo della ricerca nei vaccini e che ha sede in Norvegia) sembra aver chiesto proprio al team di scienziati del Queensland di aiutarli a prepare un vaccino che possa contrastare il virus entro sei mesi.

Secondo quanto riferiscono gli studiosi, le prime ricerche sono andate come previsto e il materiale creato ha tutte le proprietà che consentirebbero al team di procedere con la seconda fase di sperimentazione del vaccino sugli animali, per garantire quindi in tempi brevi una cuara certa per questo virus che da mesi sta spaventando tutto il mondo.