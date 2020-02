In Australia un treno passeggeri è deragliato nei pressi della città di Melbourne, provocando due vittime e il ferimento di diverse altre persone.

Tragico incidente ferroviario in Australia dove un treno è deragliato a Wallan, nei pressi della città di Melbourne, nella giornata del 20 febbraio. Il convoglio era partito da Sidney e stava trasportando circa 160 passeggeri, quando per cause ancora da chiarire cinque carrozze sono uscite dai binari e si sono ribaltate sulla massicciata ferroviaria, provocando la morte di due persone, e il ferimento di un’altra decina tra cui una che è stata immediatamente trasportata in elisoccorso all’ospedale di Melbourne.