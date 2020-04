Stop alla portabilità di numero, non passa l’emendamento della Lega

Lo stop alla portabilità del numero proposto nell'emendamento della Lega non passa per via dei molti servizi attivabili online.

Non è passato l’emendamento proposto dalla Lega riguardante lo stop della portabilità del numero di telefono, ovvero dello strumento che permette di cambiare gestore telefonico senza dover modificare il numero. Il testo del partito di Matteo Salvini, approvato in Senato, giovedì 9 aprile, non presenterebbe alcuna modifica particolare all’art. 82 relativo al settore delle telecomunicazioni. Al lato pratico questo implica che gli utenti potranno continuare a cambiare operatore e a scegliere l’offerta migliore secondo quelle che sono le proprie esigenze. La modifica proposta dalla Lega nasceva dalla volontà di tutelare consumatori e dipendenti dei negozi di telefonia da eventuali situazioni di contagio durante l’emergenza coronavirus. Le prime a schierarsi contro l’ipotesi portata avanti dal Carroccio erano state le associazioni in difesa del consumatore che ritenevano questo emendamento dannoso per gli utenti.

Della stessa opinione anche l’Agcm che ha definito la misura “sproporzionata” sottolineando come la maggior parte di offerte e servizi riguardanti la telefonia mobile e fissa possono essere attivate comodamente da casa con quasi tutti gli operatori. Ecco dunque che verrebbe meno il principio alla base della proposta stessa.

Portabilità del numero Tim

La Tim ad esempio, ha diverse offerte realmente attivabili da remoto. Tra queste c’è la tariffa Tim Young senza limiti, rivolta agli under 30. L’operazione può essere portata a termine anche online al costo di 14,99 euro al mese e darà all’utente la possibilità di contare su sms e minuti illimitati e 30 gb di traffico dati. Sottolineiamo però che l’attivazione online non consentirà di ottenere 60 giga, in quanto questa impedirà di inserire l’addebito su conto corrente o carta di credito (operazione solitamente svolta in negozio).

L’altra tariffa attivabile direttamente dal sito ufficiale è Tim 60+ senza limiti, che si rivolge a chi ha più di 60 anni. Pagando 13 euro al mese, l’utente avrà minuti illimitati e 4 gb di internet. É prevista una prima spesa di 25 euro, pari al costo dell’acquisto di una nuova sim con attivazione dell’offerta e spedizione della scheda a carico di Tim. É la stessa compagnia poi a garantire un canale di call center dedicato all’offerta con operatori specializzati al servizio degli utenti over 60 che consigliano loro offerte personalizzate in base all’operatore di provenienza. Non è possibile poi attivare online proposte commerciali legate a 4.5G e 5G. In questo caso selezionando l’intenzione di passare a Tim, infatti, l’utente sarà invitato a recarsi in negozio.

Portabilità del numero Vodafone

Cambiando operatore ci si rende conto che anche Vodafone proponga un ricco numero di offerte attivabili online che prevedono la portabilità del proprio numero.

Le offerte Infinito (in promozione a 26,99 euro al mese), Infinito Gold Edition (in promozione 29,99 euro al mese) e Infinito Black Edition (in promozione a 39,99 euro al mese), ad esempio, sono pensate per chi cerca giga, sms e minuti illimitati e i prezzi di rinnovo sono in promozione solo se si sceglie l’addebito su conto corrente o carta di credito. Con Red Unlimited Smart, invece, gli utenti potranno contare su 40 giga, minuti e sms illimitati a 18,99 euro al mese: il prezzo è in promozione se si addebiteranno i costi su conto corrente o carta di credito. Red Unlimited Ultra, a fronte di un rinnovo mensile pari a 24,99 euro, garantirà 30 giga, minuti e messaggi illimitati: la differenza di prezzo, rispetto all’offerta precedente, si spiega in 1000 minuti aggiuntivi per chiamare Paesi extra Ue e 1 giga aggiuntivo in roaming.

Gli under 30, invece, potranno attivare Shake it easy, l’offerta che garantisce minuti e messaggi illimitati, oltre a 30 giga che diventano 60 in caso di addebito su carta di credito o conto corrente. Il rinnovo mensile sarà pari a 14,99 euro. Vodafone Facile, invece, è l’offerta pensata per gli over 60: chi la attiva, a 12,99 euro al mese, otterrà minuti e messaggi illimitati, oltre a 4 gb di traffico dati. Per quanto riguarda il contributo iniziale delle tariffe illustrate sarà pari a 5 euro, a cui si aggiungerà il primo rinnovo mensile dell’offerta scelta in fase di attivazione. Anche con Vodafone è possibile chiedere la portabilità del numero tramite operatore che, nel caso, oltre a fornire informazioni sulla tariffa, potrebbe anche proporre offerte personalizzate.





Portabilità del numero Wind Tre

Wind Tre ha diverse servizi che l’utente può scegliere di attivare comodamente dal divano di casa. Iniziamo parlando della Unlimited 200 special edition, disponibile fino a domenica 19 aprile al prezzo di 29,99 euro al mese. L’utente avrà 200 giga, minuti e messaggi illimitati e il contributo iniziale sarà pari a 49,98 euro. Con XLarge, invece, a fronte di un rinnovo mensile pari a 16,99 euro e contributo iniziale di 26,99 euro, si otterranno 30 gb, minuti illimitati e 200 sms. La tariffa Large, ogni mese a 14,99 euro, prevede 20 giga, minuti illimitati e 200 sms: le spese iniziali d’acquisto scendono a 24,99 euro. Molte anche le offerte per i più giovani. Per chi non ha ancora compiuto 21 anni, fino al 19 aprile, c’è la Student Edu con 40 giga, minuti illimitati e 200 sms: i primi tre mesi dell’offerta si rinnovano a 7,99 euro, dal quarto mese in avanti la tariffa sale a 9,99 euro. In questo caso il contributo iniziale è pari a 24,98 euro. E ancora per gli under 30, che non hanno ancora compiuto 31 anni, c’è Young Edu che a fronte di un contributo iniziale di 26,98 euro, offre nuovamente 40 giga, minuti illimitati e 200 sms. Anche quest’ultima offerta è in promozione fino al 19 aprile e quindi i primi tre mesi si rinnoveranno a 9,99 euro, mentre dal quarto mese in avanti la tariffa costerà 11,99 euro. Gli utenti over 60 fino al 19 aprile potranno invece ottenere 6 giga, minuti illimitati e 200 sms grazie all’offerta Senior Limited Edition. In questo caso il rinnovo mensile sarà di 9,99 euro, mentre il contributo iniziale sarà pari a 19,99 euro.

Portabilità del numero Iliad

Sono 3 invece le offerte attivabili online per quanto riguarda Iliad. La prima è iliad Giga 40 e offre minuti ed sms illimitati, a cui si aggiungono 40 giga di internet, a 6,99 euro al mese. La seconda è iliad Giga 50 e prevede nuovamente minuti ed sms illimitati, ma 50 gb di traffico dati, a 7,99 euro mensili. La terza, invece, è iliad Voce (4,99 euro al mese) che si rivolge principalmente a chi sta cercando una tariffa per effettuare chiamate e inviare messaggi, entrambi illimitati, e non ha necessità di navigare online visto che la tariffa prevede solamente 40 mb di traffico dati. Tutte le offerte sono attivabili online: qualsiasi sarà il piano tariffario scelto, l’utente pagherà 9,99 euro per l’acquisto della nuova sim, a cui si aggiungerà il costo del primo mese in base all’offerta selezionata.

Portabilità del numero gli altri operatori

Anche altri operatori telefonici semivirtuali propongono una serie servizi attivabili online. Accade nel caso di Kena Mobile, Ho. Mobile e Very Mobile rispettivamente second brand e brand low cost di Tim, Vodafone e Wind Tre. Molti dei loro servizi non presentano costi di acquisto, di spedizione e attivazione della sim. Ciò che l’utente pagherà durante l’operazione online sarà il prezzo del primo rinnovo dell’offerta scelta. Da segnalare anche Fastweb Mobile ( minuti illimitati, 100 sms e 30 gb) che fino al 15 aprile permette di attivare la tariffa semplicemente pagando il rinnovo mensile di 9,95 euro. Costi di spedizione e di acquisto della sim, infatti, saranno gratuiti.