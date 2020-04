Anche restare a casa può tradursi in un'azione solidale. Grazie all'iniziativa di Treedom per l'Earth Day 2020, verranno piantati molti alberi.

La missione di Treedom è quella di piantare alberi per aiutare la Terra, durante l’Earth Day 2020 la startup dona questa possibilità a chiunque lo voglia, gratuitamente. L’iniziativa è nata nel 2019 e coinvolge attraverso un’azione collettiva tutti gli utenti che guardano un video “speciale”.

Earth Day 2020: piantare un albero da casa

La clip in questione si trova su YouTube con il titolo “Earth Day 2020, This video plants trees”, ma è possibile visualizzarlo anche sul sito web ufficiale di Treedom e su diversi social network, grazie al tam tam mediatico che si sta verificando soprattutto in queste ore.

A celebrazione della Giornata Mondiale della Terra che si tiene oggi, 22 aprile 2020, ogni 1.000 visualizzazioni la società pianta un albero. Durante l’edizione dello scorso anno, si sono raggiunte oltre 10 milioni di click traducibili nella piantumazione di più di 10mila alberi.

Così, anche durante la quarantena in piena emergenza Coronavirus, ognuno di noi può fare qualcosa per aiutare la Terra. “L’Earth Day è per noi l’occasione di impegnarci per qualcosa di concreto, coinvolgendo le persone per fare una cosa molto piccola, come condividere un video, ma che dà risultati enormi“, spiega Federico Garcea, fondatore e CEO di Treedom, “Perché così come una foresta è fatta di tanti singoli alberi, un grande cambiamento può essere realizzato da tanti piccoli gesti”.

La missione di Treedom per la Terra

“Ogni cambiamento è fatto di singole azioni”, si legge sul sito di Treedom, che ha l’obiettivo di rendere più verde il nostro Pianeta. Fondata nel 2010 a Firenze, la piattaforma web è unica al mondo e grazie alle sue differenti iniziative sono stati piantati più di 1 milione di alberi in Africa, America Latina, Asia e Italia.

Sono circa 69.924 i contadini locali ad occuparsene, contribuendo quindi anche a benefici sociali ed economici.

Infatti è anche possibile acquistare un albero e mantenerlo a distanza, come per l’adozione di animali. Ognuno di questi ha una sua pagina personale, con foto e geolocalizzazione, per seguirne la vita passo dopo passo oppure regalarlo ad una persona cara.