Nitrato di ammonio: cos’è la sostanza causa dell’esplosione di Beirut

Cos'è il nitrato di ammonio, sostanza utilizzata in diversi ambiti che avrebbe causato l'esplosione di Beirut.

Potrebbe esserci un’ingente quantità di nitrato di ammonio dietro l’esplosione che ha coinvolto Beirut martedì 4 agosto causando un bilancio di almeno 73 vittime e 4.000 feriti: cos’è questa sostanza e per cosa viene utilizzata?

Cos’è il nitrato di ammonio

Si tratta di un composto chimico con formula NH4NO3 che, avendo caratteristiche che lo rendono molto versatile, viene utilizzato in diversi ambiti. Per il 90% viene utilizzato in agricoltura, in cui costituisce la base di numerosi fertilizzanti, ma possiamo trovarlo anche nel ghiaccio istantaneo del quale è il principale composto.

Il nitrato di ammonio serve inoltre produrre miscele esplosive. Nel corso del tempo gli uomini lo hanno impiegato sia per scopi civili, per esempio nelle miniere dato il contenuto rilascio di calore che provoca e che impedisce la fuoriuscita di gas, sia per scopi militari e di terrorismo.

Essendo poco costoso e facilmente reperibile, è infatti stato ampiamente usato per fabbricare ordigni. Per questo la sua commercializzazione è ora disciplinata da specifici regolamenti con prove di detonabilità.

I disastri causati dal composto

Quella di Beirut non è purtroppo la sola esplosione (presumibilmente) causata da questa sostanza. Un altro incidente che l’ha coinvolta è quello verificatosi il 17 aprile del 2013 alla West Fertilizer, un’industria di fertilizzanti del Texas. In tale occasione morirono 15 persone e ne rimasero ferite oltre 150.

Sempre nel medesimo stato americano nel 1947 si verificò quello che è noto come disastro di Texas City in cui un’esplosione pari a circa 3,2 kilotoni causò la morte di almeno 580 cittadini.

Da non dimenticare è poi quella verificatasi al porto di Tientsin nel 2015 che uccise 173 persone.