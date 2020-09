Global Summit Human Resources 2020 è un'evento che permette di scoprire le novità del settore HR

Il settore delle Human Resources sarà il protagonista del 4° Global Summit che si svolgerà in provincia di Verona il 14 e 15 ottobre 2020, un’evento all’insegna dell’innovazione e dell’industria 4.0.

Che cos’è il Global Summit Human Resources 2020

Il Global Summit Human Resources rappresenta la quarta edizione della vetrina dedicata ai direttori e manager di società “end user” del settore HR, i quali potranno scoprire in anteprima le novità del mercato, i casi di successo e le nuove possibilità di business dell’ industria 4.0 attraverso quasi venti conferenze già programmate. Inoltre, l’evento sarà orientato all’incontro one2one con i protagonisti delle risorse umane presso il Centro Congressi Hotel Parchi del Garda, format ideato in totale sicurezza grazie alla possibilità di prenotare gli appuntamenti tra visitatori ed espositori. Un altro obiettivo del Global Summit consiste nel dare la possibilità di amplificare le occasioni di networking: saranno organizzati incontri più informali come lunch o aperitivi conviviali per favorire proficue collaborazioni professionali.

Il programma dell’evento

L’evento si svolgerà il 14 e 15 ottobre 2020 a Pacengo di Lazise (Verona) grazie all’organizzazione di Concordia Professional Oriented Events, azienda specializzata nell’ideazione di eventi B2B in vari ambiti: HR Human Resources, Logistics & Manufacturing, Logistics & Supply Chain e Marketing & Digital.

Chiunque fosse interessato all’evento può scoprire in anteprima le novità del 4° Global Summit Human Resources sul sito ghrsummit.it o sui canali social (Facebook, LinkedIn e Twitter) del Global Summit dove l’agenda del programma sarà aggiornata in tempo reale con gli espositori, gli sponsor e il percorso professionale dei relatori delle conferenze. Le tematiche affrontate, inoltre, possono essere scoperte nello spazio virtuale nominato “HR Café“, mentre le interviste delle edizioni precedenti sono facilmente reperibili sulla piattaforma di Youtube.

Come iscriversi

Direttori e manager di società “end user” potranno partecipare gratuitamente all’evento dopo essersi registrati sulla pagina del sito. La pre-registrazione è obbligatoria e disponibile fino ad esaurimento dei posti, infatti, solo dopo che la domanda sarà stata analizzata e approvata si potranno ricevere i dati di accesso attraverso una mail di conferma. Attraverso l’attivazione del proprio account sarà possibile creare la propria agenda di incontri one2one e workshop che garantiranno un percorso unico e professionale.