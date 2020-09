Motion Control, ecco le proposte di Servotecnica

Servotecnica S.p.A rappresenta una realtà consolidata, in grado di proporre dal 1980 soluzioni meccatroniche innovative di altissima qualità.

La pandemia di Covid-19 ha dimostrato l’importanza per le imprese degli investimenti nell’innovazione tecnologica, un comparto strategico soprattutto in ambito industriale, dove è indispensabile puntare sull’automazione e la robotica applicata per aumentare la produttività e competere sul mercato globale. L’automazione industriale è un settore strategico per l’Italia, con un trend di crescita del 7% nel periodo dal 2013 al 2018, secondo i dati dell’Osservatorio ANIE di Confindustria.

Soltanto nel 2019, il fatturato complessivo delle imprese italiane specializzate ha superato i 5 miliardi di euro, confermando la tendenza positiva dell’automazione industriale made in Italy e l’evoluzione tecnologica delle società impegnate in questo campo. In particolare, le aziende di punta nel nostro Paese continuano a crescere anche all’estero, con volumi sulle vendite al di fuori dei confini nazionali in aumento di quasi il 2% nel 2019, con un trend del 4,3% dal 2014 ad oggi.

Uno degli ambiti più complessi e richiesti per le applicazioni di automazione industriale è il Motion Control, settore ad altissima specializzazione, fondamentale per la gestione dei moderni sistemi per il controllo della movimentazione e il coordinamento degli assi, in grado di assicurare la massima efficienza nel moto delle macchine industriali ad alta precisione.

Trend, applicazioni e vantaggi del Motion Control

Il settore dell’automazione integrata è un comparto sempre più esigente e competitivo, in cui vengono richieste alle applicazioni di Motion Control prestazioni sempre più elevate e complesse, come una sempre maggiore precisione e la capacità di gestire alte velocità con un controllo assoluto.

Si tratta di sfide tecniche notevoli per le aziende impegnate in questo ambito ad altissima specializzazione, dove il trend delineato negli ultimi anni prevede l’integrazione tra il Motion Control e i sistemi evoluti di IoT, come richiesto dai principali player di mercato. L’innovazione in questo settore è fondamentale, per soddisfare le esigenze delle aziende alla costante ricerca di soluzioni avanzate per migliorare la produttività e ottimizzare l’efficienza dei processi produttivi ad alto valore aggiunto.

Nello specifico, le imprese che lavorano nell’ambito del Motion Control devono garantire applicazioni in grado di supportare macchine sempre più evolute, proponendo prodotti e tecnologie integrate per incrementarne l’efficienza generale, ma anche sempre più compatte, con la tendenza alla miniaturizzazione, con ampia compatibilità e l’implementazione in motori intelligenti, per una produzione orientata alla personalizzazione.

A questo proposito, Servotecnica è un’azienda protagonista nell’evoluzione del mercato del Motion Control in Italia e in Europa, grazie all’elevato know-how acquisito in questo settore con oltre 40 anni di attività al fianco delle più grandi imprese internazionali.

Sul mercato italiano Servotecnica ha scritto la storia del Motion Control, avendo introdotto le prime soluzioni dedicate già negli anni ‘80, continuando a investire in ricerca, sviluppo e innovazione per un aggiornamento costante. Ciò ha reso possibile l’offerta di soluzioni meccatroniche per ogni esigenza di controllo del moto, sia per quanto riguarda la fornitura di componenti sia di sistemi integrati completi.

Le soluzioni meccatroniche per le applicazioni di Motion Control

La tecnologia legata al Motion Control consente di controllare in modo ottimale il movimento delle macchine industriali, con applicazioni che spaziano dalla produzione automatizzata in campi come quello farmaceutico, alimentare, tessile e l’automotive, fino alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

In particolare, è fondamentale adottare sistemi in grado di garantire la massima semplificazione e la maggiore ottimizzazione possibile, rivolgendosi ad aziende che possono assicurare sia la consulenza progettuale sia il necessario supporto nell’integrazione all’interno delle fasi operative.

Oggi la trasmissione del moto viene gestita da appositi motion controller di ultima generazione, con la possibilità di scegliere tra sistemi PLC fino ai controllori ad asse singolo o multi-asse. L’elaborazione dei segnali digitali deve essere impeccabile, perfettamente allineata con le prestazioni richieste dalla macchina, per sostenerne ogni fase del ciclo operativo, individuando per ciascuna applicazione il controller giusto tra modelli stand-alone, microcontroller singoli e PC-based. L’obiettivo è realizzare la movimentazione desiderata nel modo più efficiente possibile, anche quando i motori devono essere collegati a sistemi con un cinematismo estremamente complesso.

All’interno del catalogo di Servotecnica è possibile trovare le soluzioni più avanzate per il Motion Control, con un’ampia scelta di motion controller innovativi, adatti ad ogni esigenza, dai modelli distribuiti ai multi-asse più evoluti.

Allo stesso tempo, è presente una gamma esclusiva di motori con elettronica integrata, trasduttori, riduttori, azionamenti, servomotori, attuatori e giunti rotanti, per scegliere non solo componenti di altissima qualità ma anche sistemi integrati completi.

Infine, si possono richiedere soluzioni personalizzate completamente custom, per ottenere il migliore rapporto prestazioni/efficienza anche nelle applicazioni più complesse e nelle condizioni di lavoro più severe.