È previsto per le ore 21:55 l'arrivo di Perseverance sul suolo di Marte. Il rover della Nasa ammarterà nei pressi del cratere Jezero.

Se tutto andrà per il meglio l’ammartaggio della missione Mars2020 dovrebbe incominciare per le 21:55 del 18 febbraio, con annesso rilascio del rover Perseverance sul suolo marziano. Si tratta del primo rover a giungere sul pianeta rosso dai tempi di Curiosity, ma per riuscirsi dovrà effettuare una discesa particolarmente delicata in una zona di Marte irta di ostacoli.

Sette minuti in totale nei quali la struttura che trasporta il rover decelererà da 20mila chilometri all’ora a zero.

Previsto stasera l’arrivo di Perseverance su Marte

L’inizio della discesa al suolo inizierà a 130 chilometri di altitudine, quando Perseverance abbandonerà la sonda che in questi ultimi mesi lo ha portato nei cieli marziani. Durante il tragitto verso terra, l’attrito della debole atmosfera di Marte riscalderà lo scudo termico della struttura fino al 1.300 gradi centigradi, comportando un conseguente rallentamento dal 20mila a 1.500 chilometri all’ora.

Tutto ciò accadrà fino al raggiungimento degli undici chilometri di altitudine, quando il rover aprirà il suo paracadute di 21 metri di diametro per decelerare ulteriormente fino a 300 chilometri all’ora. Venti secondi dopo aver aperto il paracadute verrà abbandonato lo scudo termico ed entrerà in funzione il Terrain Relative Navigation: un apposito dispositivo che consentirà a Perseverance di orientarsi sul suolo marziano scegliendo in anticipo il punto meno impervio in cui ammartare.

La fase finale della discesa

Una volta arrivato ad appena due chilometri di altitudine verrà abbandonato anche il paracadute, sostituito da un sistema di otto razzi orientabili e puntati verso il basso, grazie ai quali il rover raggiungerà i venti metri dal suolo a una velocità di 2,7 chilometri orari. Qui partirà infine l’ultima fase dell’ammartaggio, in cui l’imbragatura denominata Skycrane farà scivolare lentamente il rover al suolo.

A causa della distanza tra Marte e la Terra le comunicazioni che confermeranno il successo della discesa arriveranno con qualche minuti di ritardo. Assieme a Perseverance sul pianeta verrà inoltre rilasciato anche l’elicottero Ingenuity, che diventerà in questo modo il primo velivolo motorizzato a volare su un altro pianeta.