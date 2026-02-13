scintille tra al bano e carlo conti dopo la puntata di striscia la notizia

Un siparietto a Striscia la Notizia riapre la polemica tra Al Bano e Carlo Conti: dal ricordo del 2017 alle promesse mancate, ecco perché il cantante non intende più proporre brani per Sanremo.

La scintilla è scoccata in diretta: il 12, durante Striscia la Notizia, ad Al Bano Carrisi è stato comunicato che il tapiro d’oro era stato consegnato a carlo conti. La reazione del cantante è stata netta e pungente: «Quando hai amici di quel tipo non hai bisogno di nemici». La battuta, lanciata sul momento, ha subito rilanciato vecchie tensioni tra i due volti del mondo musicale italiano.

Il contesto Per capire perché quella battuta abbia fatto rumore basta guardare al peso simbolico dei protagonisti. Al Bano è un pilastro del Festival di Sanremo: quindici partecipazioni all’attivo e una lunga carriera costruita proprio anche grazie al palco della kermesse. Il suo addio alla competizione, o le sue scelte di non presentare più inediti, sono state più volte al centro di polemiche e malumori legati a presunte esclusioni e a incomprensioni con la direzione artistica.

Cosa è successo in tv Nella sequenza mandata in onda, i conduttori Enzo Iacchetti ed Ezio Greggio hanno annunciato che Valerio Staffelli avrebbe consegnato il tapiro a Conti. Al Bano, sorpreso dalla notizia, ha risposto con la frase che subito ha fatto il giro dei social. Intercettato dal servizio, Carlo Conti ha tenuto toni pacati: ha spiegato che le sue valutazioni riguardano l’idoneità dei brani al contesto del Festival e non sono interpretazioni personali contro qualcuno.

Reazioni e sviluppi La frase di Al Bano è stata ripresa dai media e rilanciata sui social, riaprendo un confronto già presente da anni. Fonti televisive sottolineano come la vicenda rientri in una serie di dissapori pregressi, legati alle scelte delle direzioni artistiche e a presunte promesse non mantenute. Dalle verifiche non risultano denunce o accadimenti di natura giudiziaria collegati all’episodio: si tratta per ora di una polemica mediatica che alimenta dibattiti sul ruolo delle scelte artistiche.

I precedenti Il dissenso tra Carrisi e i vertici del Festival non nasce oggi. Al Bano ha più volte dichiarato di essersi sentito escluso in passato, citando episodi come quello del 2017 quando, a suo dire, una proposta di brano non trovò spazio nella prima serata. Questi attriti, evocati anche in interviste rilasciate negli anni, spiegano in parte la sensibilità dell’artista rispetto alle dinamiche di selezione.

Perché interessa La polemica mette in luce due tensioni che tornano ciclicamente: da un lato, la sensibilità degli artisti affermati che guardano al Festival come a un capitolo importante della carriera; dall’altro, la necessità per i direttori artistici di costruire una linea editoriale coerente con l’edizione in corso. Quando queste esigenze si scontrano, le ricadute diventano pubbliche e spesso rumorose.

Cosa potrebbe succedere Al momento non ci sono segnali di una escalation ufficiale: Conti mantiene una posizione diplomatica e Al Bano continua la sua attività live, dichiarando la volontà di non presentare più inediti a Sanremo. Resta però alta l’attenzione dei media in attesa di eventuali chiarimenti da parte della direzione artistica o di dichiarazioni più nette dai diretti interessati. Finché non arriveranno chiarimenti ufficiali, il confronto continuerà a nutrire discussioni sul Festival e sulle regole non scritte che lo governano.