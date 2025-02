Dopo il caso della collana, Tony Effe è salito nuovamente sul palco di Sanremo 2025 per la serata delle cover. Al termine dell’esibizione, assieme a Noemi, c’è stato un siparietto tra Carlo Conti e il rapper. Vediamo di capire cosa è successo.

Sanremo 2025, il gesto di Carlo Conti con Tony Effe: perché lo ha fatto

Dopo la terza serata di Sanremo 2025, Tony Effe si è sfogato a Rai Radio 2 dicendo di essere veramente arrabbiato perché, prima dell’esibizione, gli hanno fatto togliere la collana per una norma del regolamento. Si trattava di una collana di Tiffany&Co da 71mila euro. Il rapper non l’ha presa per niente bene, tanto che al Dopofestival aveva detto a Cattelan che per lui il Festival finiva lì. Nella serata delle cover, il rapper si è esibito con Noemi sulle note di “Tutto il resto è noia” di Franco Califano e, dopo l’esibizione, c’è stato un siparietto con Conti. Il conduttore si è avvicinato al rapper facendoli un cenno ironico e indicandoli la collana in maglia dorata al collo, cercando appunto di stemperare la tensione. Il rapper ha detto le seguenti parole: “Carlo, stasera non ti facciamo parlare“, poi ha accennato un sorriso, segno che probabilmente ha accettato la decisione della Rai. Prima di andarsene ha detto a Conti: “Mi stai simpatico”.

Perché Toni Effe non ha potuto indossare la collana?

Marcello Ciannamea, direttore intrattenimento Prime Time Rai, in conferenza stampa ha spiegato perché Tony Effe non ha potuto indossare la collana: “l’artista non potrà associare la sua immagine, voce, nome, la sua notorietà, a marchi, loghi, prodotti di servizi di terzi. Non potrà indossare capi di vestiario con riferimenti pubblicitari anche indiretti.”