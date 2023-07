Il prossimo 15 luglio è previsto uno sciopero dei lavoratori del comparto aereo e delle società di handling: proprio per questo motivo i voli potrebbero essere ritardati, se non proprio cancellati. Sul suo sito ufficiale, la compagnia di bandiera rende noto che i 133 voli, molto probabilmente cancellati, sono sia nazionali che internazionali. Ita Airways vuole tuttavia arginare i disagi dei passeggeri e lo ha fatto tramite l’attivazione di un piano straordinario consistente nella riprenotazione del maggior numero di viaggiatori coinvolti nelle cancellazioni sui primi voli disponibili: di conseguenza il 40% dei passeggeri potrebbe riuscire a volare durante il giorno di sciopero.

Sciopero aereo 15 luglio: l’avviso di Ita Airways

Ita Airways ha emesso un avviso per tutti i viaggiatori che hanno prenotato voli per la giornata dello sciopero. L’invito è di verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Ciò può essere fatto consultando il sito ita-airways.com nella sezione Info Voli o contattando l’agenzia di viaggio presso cui è stato acquistato il biglietto.

Le opportunità concesse ai passeggeri

Nel caso in cui il volo venga cancellato o l’orario venga modificato, i passeggeri che hanno prenotato un biglietto Ita Airways per viaggiare il 15 luglio avranno la possibilità di apportare modifiche alla prenotazione senza incorrere in penali o richiedere il rimborso del biglietto. Questo si applica solo se il volo viene effettivamente cancellato o subisce un ritardo superiore alle 5 ore. Tuttavia, le richieste di modifica o rimborso devono essere effettuate entro e non oltre il 22 luglio 2023.