Oggi lo sciopero dei treni

Oggi, lunedì 12 febbraio, potrebbe essere un giorno abbastanza caotico nelle stazioni. Lo sciopero dei treni della giornata odierna, infatti, potrebbe portare non pochi problemi e disagi. Si teme uno stop di circa otto ore, dalle ore 9 fino alle ore 17 del pomeriggio. E’ chiaro che lo sciopero porterà facilmente complicazioni a chi si muove in treno, soprattutto per chi è un pendolare.

Perché i treni sono in sciopero?

Come mai ci sarà lo sciopero dei treni durante questa giornata? Essenzialmente per poter richiedere un rinnovo contrattuale nazionale. Sciopereranno dunque gli impiegati di Trenitalia, di Italo e di Trenord. Ma anche tutti quei lavoratori del settore che si occupano del trasporto delle merci. Oltre che gli impiegati di Rfi.

Quali treni circoleranno, quali no

Nonostante lo sciopero, alcune corse saranno regolari. Questo è ciò che ha detto Trenitalia. I treni Frecciarossa ed Intercity, infatti, circoleranno come di norma ma potrebbero esserci comunque delle problematiche come dei rallentamenti. Rallentamenti che potrebbero esserci anche dopo la fine dell’orario previsto per lo sciopero. Anche i treni regionali potrebbero subire un po’ i problemi, persino delle cancellazioni oltre che dei possibili rallentamenti di circolazione.