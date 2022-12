Scivola mentre si fa un selfie in gita e muore a soli 18 anni, stava per entrare nella facoltà di Intelligenza artificiale e robotica alla "Aberystwyth"

Orrore nel Regno Unito, dove un giovanissimo scivola mentre si fa un selfie in gita e muore a soli 18 anni.

Fynley Jones è rimasto vittima di un terribile ed assurdo incidente su una cima del Galles Meridionale. Il ragazzo sarebbe scivolato e caduto accidentalmente nel vuoto giusto negli attimi in cui si stava mettendo in posa per un selfie. La tragedia si è consumata durante una gita in montagna con gli amici. Sul dramma era stata aperta un’indagine.

Scivola mentre si fa un selfie e muore

La morte di Finley risale al 2021 ma bisognava capire cosa fosse successo.

E l’esame autoptico presso l’University Hospital of Wales ha accertato che il 18enne aveva riportato “lesini gravissime nella caduta tra cui un trauma cranico che si è rivelato fatale”. Quelle caduta lungo il fianco della montagna dopo aver “perso l’equilibrio” mentre scattava un selfie non ha lasciato scampo al ragazzo, che il giorno della sua morte aveva organizzato una gita con alcuni compagni di scuola.

Lo scatto sul ciglio del burrone e la tragedia

A circa cinquecento metri di altezza si stava scattando una foto sul ciglio dello strapiombo ma aveva l’equilibrio ed era precipitato davanti agli occhi terrorizzati degli amici. I soccorsi erano stati del tutto inutili e l’indagine aperta dalla polizia ha chiarito che quella dell’adolescente è stata una morte accidentale. Ma chi era Finley? Il 18enne studiava Scienze Tecnologiche, Matematica e Fisica ed era pronto all’ingresso presso la facoltà di intelligenza artificiale e robotica alla Aberystwyth University.