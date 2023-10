Vaiano è avvolta nel mistero per la scomparsa di uno dei suoi abitanti. Il 22enne Emiliano Amerini era uscito di casa giovedì mattina e da quel momento non ha più fatto ritorno. I famigliari ne hanno denunciato la scomparsa, mentre le autorità hanno dato inzio alle ricerche in cui si stanno impegnando anche i compaesani.

Scomparso Emiliano Amerini: il fatto

Erano circa le 11 della mattina di giovedì quando il 22enne Emiliano Amerini era uscito dalla sua abitazione di Vaiano (in provincia di Prato) per fare una passeggiata. Il ragazzo, da quel momento, non è più tornato dai suoi famigliari che, dopo qualche ora ne hanno denunciato la scomparsa. I membri della sua famiglia hanno provato a contattarlo sul cellulare che ha sempre squillato a vuoto, fino al momento in cui si è spento definitivamente. Il giovane, prima di uscire, aveva lasciato chiavi e portafoglio a casa: due elementi che fanno pensare al peggio.

Scomparso Emiliano Amerini: le indagini

Sono circa due giorni, dunque, che le indagini proseguono tra gli appelli della famiglia e l’impegno di tutta la comunità di Vaiano. I carabinieri, insieme a molti volontari stanno cercando possibili tracce, ma al momento nemmeno il cellulare di Emiliano è stato ritrovato. Le autorità stanno utilizzando anche i droni per osservare dall’alto la zona.