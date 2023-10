In una serata come tante a Napoli, fra turisti e visitatori che si godevano le temperature ancora tiepide, un ragazzo è stato vittima di un furto che prontamente è riuscito a sventare perché urlando ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine.

Tentato furto a Napoli

Un ragazzo di 18 anni è stato rapinato in piazza Garibaldi, zona di Napoli che sempre conta un grande afflusso di persone.

Lo studente dei Colli Aminei è stato avvicinato da un ragazzo più grande che lo ha minacciato chiedendogli di cedere i soldi che aveva e facendogli credere che sotto al giubbino portasse una pistola.

Così il giovane messo alle strette ha consegnato 50 euro all’intimidatore ma poi quando si è sentito al sicuro vedendo che si allontanava, ha gridato e attirato l’attenzione di una pattuglia di carabinieri che già presidiava la zona.

L’arresto dei rapinatori del ragazzo di Napoli

Gli agenti a quel punto hanno individuato l’uomo e gli hanno intimato di fermarsi. Al contrario di quello che diceva, non aveva alcuna arma con sé.

I carabinieri gli hanno chiesto di allargare le braccia per perquisirlo e non sono state trovate né pistole né altro, solo i 50 euro rubati al ragazzo poco prima, che sono stati restituiti al proprietario.

Il responsabile del gesto – un 28enne di Casoria – è stato arrestato per furto e minaccia e si trova nel carcere di Poggioreale in attesa di giudizio. Si chiama Alessandro Schisani ed è un volto già noto alle forze dell’ordine della zona per altri precedenti analoghi.