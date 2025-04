Un clima di tensione a Lecco

La serata di ieri ha visto un’escalation di tensione a Lecco, dove si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine durante una fiaccolata in memoria dei caduti della Repubblica Sociale Italiana (Rsi). La commemorazione, organizzata da gruppi di estrema destra, ha attirato l’attenzione di un gruppo di contromanifestanti, che si sono staccati da un presidio organizzato dall’ANPI, dando vita a momenti di forte conflitto.

Il presidio dell’ANPI e la contro-manifestazione

Il presidio convocato dall’ANPI si è svolto in largo Montenero, con la presenza del sindaco Mauro Gattinoni e di altri esponenti politici. Questo evento era una risposta diretta alla commemorazione dell’estrema destra, che si stava svolgendo nei pressi dello stadio Rigamonti-Ceppi. I contromanifestanti, animati da forti motivazioni ideologiche, hanno cercato di raggiungere il luogo della fiaccolata, ma sono stati bloccati dalle forze dell’ordine, che hanno attuato un dispositivo di sicurezza in tenuta anti sommossa.

Il tentativo di assalto al municipio

Nonostante il blocco, il gruppo di sinistra antagonista ha tentato di dirigersi verso il municipio, dove si stava svolgendo un consiglio comunale. Questo tentativo ha portato a scontri diretti con le forze dell’ordine, che hanno cercato di mantenere l’ordine pubblico. La situazione è degenerata, causando una temporanea interruzione del consiglio comunale e creando un clima di paura tra i presenti. Le forze dell’ordine hanno dovuto intervenire con decisione per disperdere i manifestanti e ripristinare la calma.

Le reazioni e le conseguenze

Questi eventi hanno suscitato reazioni forti da parte delle autorità locali e dei cittadini. Molti hanno espresso preoccupazione per l’aumento della violenza politica e per la polarizzazione crescente nella società. Le forze dell’ordine, da parte loro, hanno ribadito l’importanza di garantire la sicurezza e il rispetto delle leggi, sottolineando che ogni manifestazione deve svolgersi nel rispetto della legalità e della pacifica convivenza. La situazione a Lecco è un chiaro segnale di come le tensioni politiche possano sfociare in episodi di violenza, richiedendo un’attenzione costante da parte delle istituzioni.