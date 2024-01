Scontri a Vicenza contro la presenza di Israele alla Fiera Vicenzaoro, feriti alcuni agenti

Durante la fiera “VicenzaOro”, si sono verificati scontri e tensioni a Vicenza tra manifestanti dei centri sociali e agenti antisommossa. I manifestanti hanno cercato di sfondare il cordone per accedere alla fiera e contestare la presenza di un padiglione di Israele. Durante gli scontri, sia i manifestanti che gli agenti sono rimasti feriti.

Violenti scontri a Vicenza contro la presenza di Israele alla Fiera VicenzaOro

Durante il corteo organizzato dai centri sociali a Vicenza per protestare contro la partecipazione di Israele alla Fiera VicenzaOro, si sono verificati violenti scontri tra manifestanti e agenti antisommossa. Nonostante le richieste delle forze dell’ordine di fermarsi, i manifestanti hanno cercato di avanzare verso il quartiere fieristico, lanciando candelotti fumogeni e petardi. La polizia ha risposto utilizzando gli idranti per disperdere la folla, ma sei agenti sono rimasti feriti nel corso degli scontri. Fortunatamente, le loro condizioni non sono gravi. Durante la manifestazione, sono state fermate e identificate cinque persone. Tuttavia, fonti vicine alle forze dell’ordine avvertono che potrebbe trattarsi solo di una calma apparente e che ulteriori sviluppi legati a questa protesta potrebbero ancora verificarsi. Resta da vedere se l’opposizione alla presenza di Israele alla Fiera VicenzaOro continuerà ad alimentare tensioni e controversie nella città.

Manifestanti sfondano cordone di sicurezza per protestare contro l’Israele alla fiera

Durante il corteo organizzato dai centri sociali a Vicenza per protestare contro la partecipazione di Israele alla Fiera VicenzaOro, i manifestanti sono riusciti a sfondare il cordone di sicurezza nel tentativo di raggiungere il quartiere fieristico. Nonostante le richieste delle forze dell’ordine di fermarsi, i partecipanti alla manifestazione hanno avanzato con determinazione, esprimendo il loro dissenso attraverso slogan e striscioni. Durante l’avanzata, i manifestanti hanno lanciato candelotti fumogeni e petardi verso gli agenti antisommossa, che hanno cercato di bloccare la loro progressione. La polizia ha reagito utilizzando gli idranti per disperdere la folla, ma non è stata in grado di impedire l’avvicinamento dei manifestanti al quartiere fieristico. Questo episodio di violenza durante la protesta mette in evidenza l’intensità degli animi e solleva interrogativi sulle possibili ripercussioni future.

Feriti agenti antisommossa durante le proteste contro la partecipazione di Israele

Durante le proteste contro la partecipazione di Israele alla Fiera VicenzaOro, gli agenti antisommossa sono stati feriti a seguito degli scontri con i manifestanti dei centri sociali. Sei agenti hanno riportato ferite durante l’episodio di violenza che si è verificato nel tentativo di bloccare l’avanzata dei manifestanti verso il quartiere fieristico. Nonostante indossassero tenute antisommossa e avessero cercato di fermare l’accesso dei manifestanti al luogo della fiera, gli agenti sono stati colpiti da candelotti fumogeni e petardi lanciati dai manifestanti. Fortunatamente, le condizioni degli agenti non sono gravi, ma questo evento testimonia la serietà degli scontri e pone interrogativi sulle misure di sicurezza adottate per gestire simili situazioni in futuro. Le autorità stanno attualmente indagando sugli incidenti e monitorando la situazione per evitare ulteriori ripercussioni negative.