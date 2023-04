Scontro frontale tra tre auto a Sacile (Pordenone): quattro feriti

A Sacile, in provincia di Pordenone sono stati vissuti attimi difficili a seguito di un incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte di domenica 2 aprile, lungo la Strada Statale 13. Stando a quanto riporta “Il Gazzettino”, tre auto si sono scontrate frontalmente. Ancora da chiarire le cause. Fortunatamente non c’è stata alcuna vittima, ma le persone a bordo delle tre auto coinvolte sono rimaste ferite.

Scontro fra tre auto a Sacile (Pordenone): quattro feriti

A seguito della collisione tra i tre veicoli – si apprende ancora – è scoppiato un principio di incendio, poi domato dai vigili del fuoco che sono intervenuti sul posto. A seguito di ciò gli operatori hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area interessata dall’incidente.

L’intervento dei soccorsi

Nel frattempo le persone che si trovavano a bordo delle auto coinvolte sono riuscite ad uscire autonomamente dal veicolo. Sul posto intervenuti anche gli operatori sanitari del 118 con due ambulanze e l’auto medica. Questi ultimi sono stati assistiti dai vigili del fuoco nelle operazioni di soccorso. Richiesto infine l’intervento dei carabinieri di Sacile.

L’incidente è avvenuto a poche ore da un altro precedente episodio avvenuto nella prima mattinata di sabato primo aprile alle 5 del mattino tra Porcia e Pordenone. Qui un giovane di 29 anni è deceduto dopo aver perso il controllo dell’auto che ha terminato il percorso in un laghetto. Salva una donna che viaggiava a bordo della stessa auto.