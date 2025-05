Scontro in commissione antimafia: il M5s accusa il centrodestra

Il contesto delle accuse

La commissione parlamentare antimafia è tornata al centro dell’attenzione mediatica dopo le recenti audizioni di figure chiave come l’ex comandante del Ros, Mario Mori, e il suo collaboratore Giuseppe De Donno. Le dichiarazioni di questi ultimi hanno scatenato una reazione immediata da parte del Movimento 5 Stelle, che ha accusato la maggioranza di centrodestra di voler insabbiare la verità sulle stragi di mafia.

In particolare, il leader del M5s, Giuseppe Conte, ha parlato di “depistaggio istituzionale”, suggerendo che le indagini siano state indirizzate esclusivamente verso la pista di via D’Amelio, trascurando altre possibili verità.

Le reazioni del centrodestra

La risposta della maggioranza non si è fatta attendere. Chiara Colosimo, presidente della commissione e rappresentante di Fratelli d’Italia, ha definito le accuse del M5s come “false dall’inizio alla fine”. Secondo Colosimo, il tentativo del Movimento di mettere in discussione il lavoro della commissione antimafia è un modo per ottenere visibilità e per riproporre tesi già bocciate in sede giudiziaria. I capigruppo del centrodestra hanno unito le forze per difendere l’operato della commissione, sottolineando che le affermazioni di Conte e dei suoi alleati sono infondate e mirano a delegittimare il lavoro svolto.

Il ruolo della magistratura

Un punto centrale del dibattito è il ruolo della magistratura nelle indagini sulle stragi di mafia. Roberto Scarpinato, ex magistrato e attuale esponente del M5s, ha avvertito che le stragi sono un tema di grande attualità politica e che è fondamentale non perdere di vista la verità. Secondo Scarpinato, le recenti dichiarazioni di Mori e De Donno contengono “falsità e distorsioni della realtà” che potrebbero compromettere la credibilità delle indagini. Il M5s ha chiesto un intervento diretto del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, affinché vigili su quanto sta accadendo nella commissione.

Le implicazioni politiche

Questo scontro in commissione antimafia non è solo una questione di verità storica, ma ha anche profonde implicazioni politiche. Le tensioni tra il M5s e il centrodestra riflettono un clima di crescente polarizzazione nel panorama politico italiano. Le accuse di depistaggio e le difese strenuamente sostenute dal centrodestra potrebbero avere ripercussioni significative sulle future elezioni e sulla fiducia degli elettori nei confronti delle istituzioni. La questione delle stragi di mafia, infatti, è un tema delicato che tocca le corde più sensibili della società italiana, e il modo in cui verrà gestita potrebbe influenzare non solo il dibattito politico, ma anche la percezione pubblica della giustizia e della legalità nel paese.