Ieri sera a Torre del Greco, in provincia di Napoli, si è verificato un grave scontro tra due scooter, che ha causato la morte di una persona e il ferimento di un’altra. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento, mentre la comunità locale resta sotto shock per la tragedia che ha colpito la città.

Scontro tra scooter a Torre del Greco: un morto e un ferito

Nella serata di ieri, un drammatico incidente stradale ha sconvolto Torre del Greco, quando due scooter si sono scontrati frontalmente lungo via Nazionale, nei pressi di via Torretta Fiorillo, una zona trafficata che collega la città del corallo con Torre Annunziata. L’impatto, ancora da chiarire nelle cause, è stato così violento da far sbalzare entrambi i conducenti sull’asfalto, provocando un grave ferimento per uno dei due.

Sul posto sono immediatamente intervenuti carabinieri e polizia, che hanno avviato le indagini e stanno analizzando anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro.

Scontro tra scooter a Torre del Greco: chi era la vittima

La tragedia ha avuto un epilogo drammatico per Mirko Acunzo, 40enne originario di Torre del Greco e residente a Scafati (Salerno), che è morto sul colpo a causa della violenza dell’impatto. L’altro coinvolto nello scontro, un ragazzo di soli 15 anni, è stato soccorso in condizioni critiche e trasportato d’urgenza all’Ospedale del Mare, dove è attualmente ricoverato in prognosi riservata.

La comunità locale è profondamente scossa dall’accaduto, mentre le forze dell’ordine proseguono le indagini per fare chiarezza sulle cause che hanno portato a questo fatale incidente.