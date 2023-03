Scontro tra aerei, il padre del pilota Meneghello

Il 7 marzo, qualcosa di inusuale ha solcato i cieli di Guidonia, comune italiano di circa 88mila abitanti nella città metropolitana di Roma. Due aerei si sono scontrati in volo, per poi cadere tra le abitazioni e le automobili scatenando un brutto incendio. Due piloti hanno perso la vita.

Scontro tra aerei, informazioni sulle vittime

A perdere la vita nell’incidente, di cui ancora non si sa molto, sono stati il pilota Marco Meneghello, 45 anni, e il tenente colonnello Giuseppe Cipriano. Il primo, pilota esperto con alle spalle più di 2.500 ore di volo, stava addestrando il secondo. A parlare, dopo questa tragedia incomprensibile, è il padre di Meneghello, Giuseppe, ex carabiniere in pensione.

Scontro tra aerei a Guidonia, le parole di Giuseppe Meneghello

“È un brutto colpo, un grandissimo dolore, stiamo vivendo una tragedia immensa di cui facciamo ancora fatica a renderci conto” ha dichiarato l’uomo, che ha dovuto comunicare la tragica notizia alla famiglia del figlio, ai figli e all’ex moglie. A parlare anche una sua vecchia compagna di scuola, che dice: “Entrare in Accademia era il suo sogno sin dai tempi del liceo. Aveva un grande cuore e la stoffa del leader, me lo ricordo sempre sorridente e solare. La nostra vecchia classe è tutta profondamente addolorata”.