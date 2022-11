Nella notte del 28 novembre in Lazio è avvenuto un violento scontro tra auto, per la precisione a Ladispoli: il bilancio è di 6 feriti.

Secondo quanto si apprende dai media l’incidente è avvenuto fra via Taranto e via Latina nella notte appena trascorsa. Le dinamiche sono state delineate dagli operanti dopo i soccorsi: hanno impattato con violenza due berline, come spiega Roma Today “una con cinque persone a bordo e l’altra con due”.

Scontro tra auto a Ladispoli: 6 feriti

E nel complesso ad esito di quell’incidente ci sono stati sei feriti. Sul posto sono giunti a razzo gli agenti di polizia in forza al commissariato cittadino.

Con la polizia anche due squadre dei vigili del fuoco di Civitavecchia che hanno lavorato in sinergia con i sanitari dell’Ares 118 per ore.

Padre e figlio al Gemelli in codice rosso

Stando alla ricostruzione del sinistro padre e figlio che erano a bordo di una delle due vetture coinvolte sono stati trasportati al Policlinico di Roma Gemelli in codice rosso. Per quanto riguarda invece gli altri quattro feriti la destinazione è stata differente: sono stati tutti condotti presso l’ospedale di Anzio.

Una volta terminati i rilievi i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza le vetture e gli agenti hanno curato il ripristino della viabilità.