In Sardegna, un drammatico incidente si è verificato quanto due auto si sono scontrate sulla Carbonia-Villamassargia: il bilancio del sinistro.

Ancora sangue sulle strade: un ennesimo tragico incidente si è consumato tra Carbonia e Villamassargia quando due auto si sono scontrate tra loro, causando la morte di due persone. Una persona, invece, è rimasta gravemente ferita.

Scontro tra due auto sulla Carbonia-Villamassargia, due persone sono morte nell’incidente

Nel pomeriggio di giovedì 8 giugno, un drammatico incidente si è verificato sulla Strada Provinciale 2 tra Carbonia e Villamassargia, in Sardegna, quando due auto hanno impattato l’una contro l’altra. Nel sinistro, le cui cause sono in fase di accertamento, sono rimaste coinvolte una Fiat Punto e una Audi.

Lo schianto ha causato la morte di due persone, marito e moglie, che viaggiavano a bordo della Punto. Il conducente dell’Audi, invece, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso con l’ausilio di un elisoccorso. Il sinistro ha avuto ingenti ripercussioni sul traffico di zona.

Bloccato il traffico in zona

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, l’uomo traportato d’urgenza in elisoccorso è stato indirizzato al nosocomio Brotzu di Cagliari. Oltre ai paramedici dislocati a bordo di ambulanze e dell’elisoccorso, sul luogo dell’incidente erano presenti anche i vigili del fuoco, intervenuti per mettere in sicurezza la strada, e gli uomini delle forze dell’ordine.

Il sinistro è avvenuto a pochi metri dal luogo in cui, diciotto giorni fa, c’è stato un altro incidente che ha causato un morto e cinque feriti, tra cui tre bambine.