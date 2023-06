Un drammatico incidente stradale si è consumato sulla Trignina, nel territorio di Lentella: il violento scontro tra due auto e un furgone ha causato la morte di una persona mentre altre tre sono rimaste ferite.

Incidente a Lentella, scontro tra un furgone e due auto: un morto e tre ferito grave sulla Trignina

Nella giornata di giovedì 8 giugno, è stato segnalato un incidente che ha coinvolto un pulmino Ducatie due auto, una Opel Corsa e una Jeep Renegade. Il sinistro si è verificato lungo la Strada Statale 650 fondovalle Trignina, nel territorio di Lentella, in provincia di Chieti, in Abruzzo.

Lo schianto, che si è verificato al chilometro 67,900 in direzione Isernia, ha provocato la morte sul colpo del conducente della Opel Corsa, un uomo di 30 anni di Frosolone. Altre tre persone, invece, sono rimaste ferite. Il paziente in condizioni più gravi è stato trasportato all’ospedale di Pescara con elisoccorso mentre le altre due sono state caricate in ambulanze e portate a Vasto.

Soccorsi e dinamica del sinistro

Il tragico sinistro avvenuto lungo la Strada Statale 650 è stato prontamente comunicato ai soccorsi e alle forze dell’ordine, che si sono rapidamente recati sul posto. Sul luogo dello scontro, infatti, erano presenti le ambulanze del 118 di Abruzzo e Molise, i vigili del fuoco di Vasto, i carabinieri di Fresagrandinaria e il personale di Anas per la gestione della viabilità.

I paramedici hanno tentato di rianimare il conducente dell’auto ma ogni tentativo si è rivelato vano.

Le dinamiche dell’incidente sono attualmente in fase di accertamento. Al fine di consentire alle forze dell’ordine di svolgere i rilievi scientifici e premettere ai soccorritori di agire in sicurezza, le forze dell’ordine hanno chiuso al transito il tratto di strada interessato dallo schianto, creando disagi e rallentamenti alla circolazione.