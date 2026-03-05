Scontro tra Hezbollah e Israele: il Libano nella morsa dei raid e delle tensioni

Un'escalation tra Hezbollah e Israele provoca raid, spostamenti di civili e tensioni politiche a Beirut e nel sud del Libano

Negli ultimi giorni la frontiera tra Libano e Israele è tornata a infiammarsi. Documenti e rapporti raccolti mostrano un’accelerazione delle ostilità: fonti locali e comunicati ufficiali attribuiscono a Hezbollah un rinnovato impegno offensivo contro Israele, mentre l’esercito israeliano ha intensificato raid aerei e bombardamenti sul territorio libanese. Il risultato è una escalation che ha colpito aree urbane e zone meridionali del paese, costringendo migliaia di persone a fuggire e mettendo il governo di Beirut sotto crescente pressione.

Operazioni e scontri

Le carte visionate descrivono un conflitto che si è rapidamente militarizzato su più fronti. Hezbollah ha lanciato razzi e utilizzato droni contro postazioni israeliane; Israele ha risposto con raid aerei e colpi d’artiglieria diretti verso obiettivi distribuiti nel sud, nella valle della Bekaa e nei sobborghi meridionali di Beirut (Dahieh). Diverse fonti parlano di vittime civili, danni alle infrastrutture e consistenti flussi di sfollati. Le azioni israeliane hanno preso di mira anche siti ritenuti strategici, talvolta vicini a insediamenti densamente popolati, aggravando il rischio per i civili.

Misure del governo e realtà sul terreno

Beirut ha annunciato misure amministrative per limitare le attività armate non statali e ha avviato controlli su arsenali sospetti, dopo consultazioni tra i ministeri della Difesa e dell’Interno. Nei verbali consultati emergono richieste formali alle forze di sicurezza per verificare depositi di armi, alcuni situati in zone ad alta densità abitativa. Nonostante i proclami, però, le operazioni sul terreno proseguono: i controlli istituzionali faticano a interrompere gli scontri e la situazione rimane instabile, con rischi crescenti per i corridoi umanitari e per i servizi essenziali nelle aree colpite.

Impatto sui civili

L’ondata di violenza ha generato spostamenti massicci. Secondo stime internazionali presenti nei documenti, l’ONU valuta in circa 30.000 le persone costrette a lasciare le proprie case. Molti sfollati si sono riuniti in punti di raccolta informali — dalla piazza dei Martiri di Beirut ad altre località lungo la costa — dove la mancanza di coordinamento logistico e la scarsità di risorse rallentano l’assistenza. La riluttanza di alcuni donatori a finanziare interventi in assenza di progressi sul disarmo delle milizie complica ulteriormente la risposta e aggrava la crisi umanitaria.

Tensioni politiche e richiesta di consegna delle armi

L’inasprisrsi delle ostilità ha spostato la pressione dal piano militare a quello politico. Il governo di Beirut ha vietato le attività militari dei gruppi non statali e chiesto la consegna delle armi allo Stato: una mossa che mette in luce fratture istituzionali con formazioni che da decenni intrecciano potere politico e potere militare. Il primo ministro Nawaf Salam ha condannato le azioni che, secondo lui, non rappresentano la volontà della maggioranza dei libanesi. I documenti indicano che l’obiettivo ufficiale è riaffermare il monopolio della forza statale per ridurre il rischio di nuove escalation e proteggere i civili, ma le resistenze locali e i legami politici rendono il percorso complesso.

Inventari, assistenza internazionale e rischi pratici

Tra le misure previste figura l’avvio di inventari controllati e procedure di consegna supervisionate, con richieste di supporto alle Nazioni Unite per la custodia temporanea di materiale sensibile. I documenti segnalano però due pericoli principali: un coordinamento insufficiente potrebbe creare vuoti di sicurezza in alcune aree urbane, aumentando gli sfollamenti; e la mancata adesione dei gruppi armati alle procedure rischia di vanificare gli sforzi di controllo. Il successo dell’operazione dipenderà tanto dalla disponibilità dei gruppi a collaborare quanto dalla capacità dello Stato di garantire sicurezza durante la transizione.

Radici storiche e divisioni interne

La disputa attuale si inserisce in tensioni di lunga data. Nato negli anni ’80 in risposta all’occupazione israeliana, Hezbollah ha consolidato nel tempo un’identità legata alla resistenza armata. Secondo i documenti, dopo il conflitto devastante del 2026 il movimento ha registrato perdite significative, sia in termini di dirigenti sia di mezzi, con conseguenze sulla popolarità e sulla capacità operativa. Al suo interno si sarebbero evidenziate divisioni tra chi sostiene un ruolo militare centrale e chi spinge per un maggiore orientamento politico e sociale.

Scenari futuri e rischi di escalation

I protagonisti sul campo dichiarano obiettivi chiari: Hezbollah parla di ritorsione per gli attacchi subiti dall’“asse iraniano”, mentre Israele insiste sulla necessità di neutralizzare minacce strutturali e di stabilire una zona cuscinetto lungo il confine. Documenti e fonti indicano che queste strategie, se protratte, rischiano di alimentare un ciclo di azione e reazione con pesanti costi politici e umanitari. L’escalation potrebbe anche tradursi in colpi mirati contro leader: riferimenti delle forze israeliane a figure di vertice di Hezbollah fanno temere ritorsioni e l’allargamento dell’area coinvolta, con possibile coinvolgimento di attori regionali come l’Iran.

Cosa attendersi

Nei prossimi giorni il quadro dipenderà dalla capacità delle parti di accettare e applicare procedure di controllo degli arsenali e dalla pressione diplomatica regionale e internazionale. Se il coordinamento sarà efficace, si potrà ridurre parte del rischio immediato per i civili; in caso contrario, l’area resterà esposta a un ciclo di violenza che colpisce principalmente popolazioni fragili e mette alla prova la tenuta delle istituzioni libanesi. È un nodo politico, istituzionale e umanitario che richiede scelte rapide e coordinate per evitare che la crisi si trasformi in un conflitto prolungato con conseguenze ben oltre i confini del Libano.