Erano circa le ore 15:30 del pomeriggio di ieri quando due motociclette sono andate a collidere sulla strada per il Vajont. Tre le persone che erano in sella alle moto in quel momento, tutte scaraventate con violenza sull’asfalto dopo l’incidente: intervengono i vigili del fuoco.

Scontro tra moto in Veneto: ci sono tre feriti

Il terribile incidente stradale è avvenuto, nel primo pomeriggio di ieri, al terzo tornante della SP251 tra Longarone ed Erto, sopra l’abitato di Codissago nel comune di Castellavazzo. Al momento, non sono ancora state rese note le cause dell’incidente, né di chi sia stata la responsabilità. Si sa, però, che le due motociclette si sono scontrate con estrema violenza e che i passeggeri a bordo delle stesse sono finiti a terra dopo il contatto.

Scontro tra moto in Veneto: i soccorsi

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Belluno e i medici del 118 che subito hanno notato come due delle tre persone coinvolte erano in gravissime condizioni di salute. Per questo motivo, i sanitari si sono affrettati a richiedere il pronto intervento dell’elisoccorso, che ha trasferito i due all’ospedale di Treviso dove sono ancora ricoverati in codice rosso. Ferite gravi, ma più facilmente rimarginabili, per il terzo coinvolto, entrato in ospedale con un codice giallo.