Fabrizio Corona avrebbe in serbo uno scoop pronto a far impallidire il mondo dello spettacolo, in particolare una persona a lui molto cara. Ha spiegato perché finora non lo ha mai pubblicato.

Fabrizio Corona torna a far parlare di sè e del suo programma “Falsissimo” stavolta però non vi è alcun riferimento a Mediaset o ad Alfonso Signorini ma vi è solamente lo stile unico e graffiante di Corona nel rivelare segreti che farebbero tremare tutto il mondo dello spettacolo, difatti avrebbe una “bomba” tra le mani pronta ad esplodere.

Corona e le 22 puntate di Falsissimo

Fabrizio Corona è tornato alla ribalta mediatica con il suo programma “Falsissimo” divenuto celebre per il caso Signorini e per le accuse rivolte a Mediaset.

Difatti questi video hanno fatto immediatamente il boom di visualizzazioni in pochissime ore e le verità raccontate dal 50enne sono poi esplose definitivamente via social, portando i diretti interessati a denunciarlo.

La situazione attualmente si fa scottante perché tra le puntate realizzate ve ne sarebbe una che non ha mai pubblicato, contente uno scoop davvero importante e privato che non ha deciso di rivelare.

Lo scoop mai rivelato, una notizia incredibile

Fabrizio Corona è intervenuto all’interno di “Peppy Night” il programma condotto dal comico napoletano Peppe Iodice, dove ha svelato di avere in mano uno scoop talmente importante ma allo stesso tempo delicato che non è mai stato rivelato.

Corona non fa alcun nome, ma si sta chiaramente riferendo ad un familiare o ad una persona a lui cara, difatti seppur ci abbia pensato più volte ha deciso di non pubblicare nulla.

Come riportato da Biccy.it questo scoop potrebbe fruttargli 6-7 milioni ma come detto da lui stesso “avendo un cuore, solo per 2-3 persone” non l’ho pubblicato.

Resta il mistero di capire a chi si stia riferendo l’ex re dei paparazzi. Chissà che in un futuro non scelga di renderlo noto, facendo la fortuna che lui si auspica.