Mediaset contro Adinolfi: richiesta la rimozione di 19 contenuti e una causa per diffamazione

Mediaset ha chiesto la rimozione di 19 post, video e articoli di Mario Adinolfi pretendendo un risarcimento per presunta diffamazione; il giornalista ha replicato pubblicamente

È scoppiato un confronto pubblico tra Mediaset e il giornalista e politico Mario Adinolfi. La vicenda è emersa dopo che Fanpage ha visto l’istanza di mediazione depositata dal gruppo televisivo: un primo atto formale che può preludere a una causa civile per presunti danni da diffamazione a mezzo stampa.

Cosa chiede Mediaset

Nel documento — che nomina anche Marina Berlusconi, Pier Silvio Berlusconi e Rti — l’azienda chiede il risarcimento e la rimozione immediata di 19 contenuti pubblicati da Adinolfi: post, video e articoli che, secondo i legali, avrebbero leso l’immagine del gruppo. La richiesta contesta affermazioni definite illecite e diffamatorie, ritenute in grado di danneggiare la dignità morale e professionale della società. Per alcuni osservatori, la scelta della mediazione rappresenta un passaggio procedurale significativo prima di portare la questione davanti a un giudice.

Gli esempi citati nell’istanza

Nel testo inviato alla controparte si riportano passaggi specifici in cui Adinolfi definisce il gruppo come un presunto “sistema mediatico intriso di dinamiche ricattatorie e sostanzialmente prostitutive”. Vengono richiamati inoltre due episodi già noti all’opinione pubblica. Il primo riguarda Andrea Giambruno: secondo Mediaset, Adinolfi avrebbe definito una serie di servizi di Striscia la Notizia come una “finta operazione”, insinuando così pressioni o l’intento di isolare il protagonista dei servizi. Il secondo episodio verte sulle dichiarazioni relative al rapporto tra Fabrizio Corona e Alfonso Signorini, in cui sarebbe stata evocata l’ipotesi di silenzi compiacenti legati a rapporti economici o aspettative di compensi.

La posizione di Adinolfi

Adinolfi ha risposto sui suoi profili social, confermando di aver ricevuto l’istanza e rigettando le richieste avanzate da Mediaset. Ha difeso la propria attività come giornalistica e di commento, sostenendo che i contenuti pubblicati hanno natura informativa e critica e non costituiscono diffamazione. Ha inoltre accusato gli avvocati della controparte di tentare una forma di censura con le richieste di rimozione. Ha comunque ammesso che saranno i percorsi di mediazione e gli eventuali sviluppi giudiziari a chiarire la controversia.

Possibili sviluppi e questioni sul tavolo

La mediazione è il primo passo formale: se non si troverà un accordo, la disputa potrebbe proseguire in sede civile. Oltre al destino dei contenuti contestati, la vicenda solleva questioni più ampie: dove passa il confine tra critica e diffamazione? Qual è il ruolo delle piattaforme social nella diffusione di opinioni e inchieste? E come bilanciare la libertà di espressione con la tutela della reputazione di un grande gruppo editoriale?

Un analista interpellato dalla stampa sottolinea che il caso riflette tensioni strutturali del sistema dell’informazione: la giurisprudenza sui limiti della critica cambia a seconda del contesto e delle circostanze concrete. Inoltre, c’è una componente regolatoria rilevante, legata agli obblighi di due diligence delle piattaforme e alla responsabilità civile per i contenuti ospitati. L’esito della mediazione potrà avere riflessi sulle prassi aziendali, sulle policy delle piattaforme e, più in generale, sulla governance dei contenuti editoriali.

Resta da vedere se le parti troveranno un’intesa al tavolo della mediazione oppure se la disputa approderà nelle aule civili. In entrambi i casi, la vicenda sarà un banco di prova per il rapporto tra libertà di stampa e tutela della reputazione nell’era dei social.