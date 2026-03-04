Continua a tenere banco il caso Corona-Signorini, con l’ex re dei paparazzi che aveva annunciato una nuova puntata di “Falsissimo” con nuove rivelazioni sul conduttore. Il Tribunale però ha bloccato la puntata, con l’ex re dei paparazzi che non si è fatto fermare da ciò.

Fabrizio Corona, cancellata la nuova puntata di “Falsissimo” su Alfonso Signorini

Il 2 marzo avrebbe dovuto uscire la nuova puntata di “Falsissimo” su Alfonso Signorini. Ad annunciarlo era stato Fabrizio Corona qualche settimana fa. Il format però, apparso su YouTube, ha avuto vita breve, in quanto a poche ore dal lancio è apparsa la scritta: “video non disponibile. Questi contenuti non sono disponibili nel dominio di questo Paese a causa di una ingiunzione del Tribunale.” Fabrizio Corona però ha deciso comunque di rendere disponibile la puntata. Ecco cosa ha fatto.

“La censura non mi ferma”: cancellata la nuova puntata di “Falsissimo” su Alfonso Signorini, ma Fabrizio Corona la pubblica su X

Fabrizio Corona dopo la cancellazione della puntata di “Falsissimo“ su YouTube ha deciso di caricare l’intero contenuto, di oltre due ore, su X, e di renderla disponibile anche per chi non è abbonato al suo canale: “gratis per tutti, perché gli italiani meritano la verità. Dopo che gli avvocati impuniti (e senza vergogna) di Alfonso Signorini ci hanno buttato giù la puntata nonostante sia prevista un’udienza d’appello il 19 marzo che potrebbe rettificare l’ordinanza del giudice Pertile. Avete il diritto di sapere e di informarvi su quello che fa Signorini in concorso con Mediaset ed Endemol. Non lo fermate in nessun modo. La gente vuole sapere. Non è il potere. La censura non ci fermerà,” ha scritto l’ex re dei paparazzi. Nella puntata ci sono le rivelazioni di Vito Coppola, personal trainer che racconta di aver avuto uno scambio di chiamate e messaggi con Signorini e che sarebbe anche entrato negli studi del Grande Fratello senza autorizzazione.