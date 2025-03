Intervento della Guardia di Finanza

Recentemente, la Guardia di Finanza ha effettuato un’importante operazione a Crotone, scoprendo una discarica abusiva situata nella località Trafinello, alla periferia sud della città. Questo intervento ha portato al sequestro di circa 300 tonnellate di rifiuti, un’azione necessaria per tutelare l’ambiente e la salute pubblica. La presenza di una discarica non autorizzata rappresenta un grave rischio per l’ecosistema locale e per i residenti della zona.

Dettagli sui rifiuti sequestrati

Durante l’operazione, i finanzieri hanno rinvenuto una vasta gamma di materiali pericolosi e inquinanti. Tra i rifiuti sequestrati figurano 20 quintali di materiali ferrosi, pneumatici usati, la carcassa di un natante e numerosi elettrodomestici dismessi. Questi materiali, abbandonati in modo irresponsabile, non solo danneggiano l’ambiente, ma possono anche rappresentare un pericolo per la salute dei cittadini. La presenza di tali rifiuti in un’area non autorizzata è inaccettabile e richiede un intervento immediato da parte delle autorità competenti.

Denuncia e mancanza di autorizzazioni

Il proprietario del terreno è stato denunciato per la sua responsabilità nella gestione di questa discarica abusiva. Le indagini hanno rivelato che non erano presenti le necessarie autorizzazioni per esercitare attività di gestione o trattamento di rifiuti. Questo caso evidenzia l’importanza di controlli più rigorosi e di una maggiore vigilanza da parte delle autorità locali per prevenire simili situazioni in futuro. La Guardia di Finanza ha ribadito il proprio impegno nella lotta contro l’abbandono di rifiuti e la tutela dell’ambiente, sottolineando che ogni cittadino ha il dovere di segnalare situazioni sospette.