La memoria di Paola Marella continua a vivere grazie a immagini e ricordi, oltre che alle iniziative nate dalla sua famiglia. Architetta e volto televisivo amato, Paola ha affrontato la malattia con discrezione e forza, trasformando la sua esperienza personale in esempio di resilienza e ispirazione per chiunque si trovi a lottare contro diagnosi difficili. Ecco la scoperta del figlio sul pc.

La memoria di Paola Marella: un’eredità di stile e solidarietà

Paola Marella ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama televisivo e professionale italiano. Milanese, laureata in Architettura al Politecnico di Milano e specializzata nella valorizzazione degli immobili, ha fondato una società di consulenza immobiliare e conquistato il grande pubblico grazie ai programmi di Real Time come Vendo Casa Disperatamente e Cerco Casa Disperatamente, rivoluzionando il modo di raccontare l’immobile in televisione.

Dopo la sua morte, il marito Domenico e il figlio Nicola hanno deciso di trasformare il dolore in un progetto concreto: la Fondazione Paola Marella. L’associazione sostiene la ricerca sul tumore al pancreas e offre supporto a chi affronta diagnosi gravi, collaborando con la “Pancreas Unit” dell’Ospedale San Raffaele di Milano.

Attraverso questa iniziativa, la memoria di Paola continua a vivere, diventando fonte di speranza e ispirazione: come diceva lei stessa con quella cartella ritrovata, la sua “voglia di vivere” resta un invito a guardare alla vita con coraggio e autenticità.

“Cosa abbiamo trovato”, la scoperta del figlio di Paola Marella sul pc

Oltre un anno dopo la morte di Paola Marella, il suo ricordo continua a emergere con una forza sorprendente, capace di trasformare il lutto in testimonianza. L’architetta e conduttrice, morta il 21 settembre 2024 a 61 anni, aveva affrontato con discrezione e determinazione due battaglie contro il cancro: prima al seno, nel 2012, poi al pancreas, senza mai rendere pubbliche le sue sofferenze. La sua vita, segnata da resilienza e professionalità, si arricchisce oggi di un nuovo tassello grazie alla rivelazione del figlio Nicola.

Il giovane ha condiviso su Instagram la scoperta di una cartella sul computer della madre, intitolata “Voglio Vivere”. Come ha raccontato Nicola: “Un mantra, una verità tanto semplice quanto forte e disarmante allo stesso tempo. Abbiamo trovato la cartella dopo che lei se n’era già andata, ma dentro c’era davvero tutta la sua voglia di vivere”. Le immagini raccolte, pubblicate in parte dal figlio, mostrano un lato intimo e poco conosciuto di Paola.