Salento, sequestrati 67 milioni per una maxi truffa legata al Superbonus 110%

È stata scoperta una maxi truffa legata al Superbonus 110% nel Salento, con un sequestro di beni e liquidità per 67 milioni di euro da parte della Guardia di Finanza di Maglie.

Scoperta maxi truffa da 67 milioni sul Superbonus 110% nel Salento

L’inchiesta, coordinata dalla Procura di Lecce, ha portato all’iscrizione nel registro degli indagati di 12 persone tra commercialisti, architetti e ingegneri.

Secondo l’accusa, i bonus edilizi sarebbero stati percepiti indebitamente per lavori mai eseguiti o completati solo parzialmente in oltre 500 cantieri della zona. I professionisti coinvolti avrebbero falsamente attestato lo stato finale dei lavori.

Le Fiamme Gialle hanno scoperto oltre 1.200 fatture emesse e contabilizzate fraudolentemente per interventi inesistenti, inserite poi sul portale dell’Agenzia delle Entrate per generare i crediti d’imposta.

Il sequestro preventivo disposto dal GIP di Lecce ha riguardato 25 milioni presso banche e uffici postali e altri 42 milioni dal “cassetto fiscale” della società principale indagata.

I reati ipotizzati sono indebita percezione di erogazioni pubbliche, falsità ideologica, emissione di fatture per operazioni inesistenti e, per 9 indagati, anche associazione per delinquere. Per il rappresentante legale della società è stata disposta la misura interdittiva del divieto di contrattare con la PA per un anno.