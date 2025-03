Un ex capannone industriale trasformato in luogo di culto senza autorizzazione

Una moschea abusiva nel cuore di Milano

Da mesi, una moschea abusiva si trova nascosta in una traversa di via Padova a Milano. I residenti della zona hanno iniziato a sentire le preghiere provenire dall’ex capannone industriale, ora trasformato in luogo di culto senza alcuna autorizzazione. I lavori di ristrutturazione, che procedono a ritmo serrato, non hanno mai esposto avvisi pubblici, sollevando preoccupazioni tra i vicini. La situazione ha attirato l’attenzione dei cittadini, che hanno iniziato a raccogliere firme per denunciare l’accaduto.

Le lamentele dei residenti

Le lamentele dei residenti non si sono fatte attendere. Molti di loro hanno espresso il timore che la presenza di un luogo di culto non autorizzato potesse portare a problemi di sicurezza e ordine pubblico. La raccolta firme, che ha visto la partecipazione attiva di molti abitanti della zona, ha avuto un impatto significativo, portando il Comune a prendere in considerazione la questione. I cittadini hanno chiesto maggiore trasparenza e rispetto delle normative urbanistiche, sottolineando l’importanza di avere luoghi di culto regolarmente autorizzati e controllati.

Intervento del Comune

In risposta alle lamentele e alle segnalazioni, il Comune di Milano ha emesso un provvedimento amministrativo per fermare i lavori di ristrutturazione dell’ex capannone. Le autorità hanno chiarito che il luogo non è stato indicato come luogo di culto, e pertanto i lavori devono essere immediatamente interrotti. Questo intervento segna un passo importante nella gestione delle attività religiose non autorizzate in città, evidenziando la necessità di rispettare le normative vigenti. La situazione ha sollevato un dibattito più ampio sulla regolamentazione dei luoghi di culto e sull’integrazione delle diverse comunità religiose nella capitale lombarda.