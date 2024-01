Scoppia caldaia a bordo di una nave, morto ufficiale

Tragedia a bordo di una nave diretta a Genova: muore ufficiale della sala macchine a seguito di un’esplosione.

Esplosione di una caldaia

Un tragico incidente ha coinvolto una motonave battente bandiera maltese, partita da Catania e diretta a Genova, con la perdita di un giovane ufficiale di 29 anni di origini turche. L’esplosione di una caldaia nella sala macchine ha causato la morte dell’uomo. L’incidente, avvenuto durante la traversata, è stato prontamente segnalato dal comandante della nave alla capitaneria di porto di Genova, che si è attivata per gestire la situazione.

Disposta l’autopsia

Il pubblico ministero Federica Paiola ha ordinato l’autopsia per chiarire le cause dell’incidente, mentre gli investigatori della guardia costiera si apprestano a indagare sulle circostanze che hanno portato all’incidente e sulla conformità della sala macchine. Gli investigatori della guardia costiera saranno incaricati di svolgere approfondite indagini per determinare in quale parte del mare sia avvenuto l’incidente e verificare se la sala macchine fosse in regola con le normative di sicurezza. Le autorità dovranno valutare attentamente le cause dell’accaduto, per rilevare eventuali irregolarità o guasti tecnici che abbiano portato a questa tragica perdita umana. La notizia dell’incidente ha scosso la comunità marittima e ha portato l’attenzione sulle condizioni di sicurezza a bordo delle navi.