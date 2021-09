Scopre il fidanzato a casa con l’amante, lei si cala dal balcone in mutande e scappa: il video è virale

Spopola sul web il video che ritrae la scena di un’amante che scende dal balcone, pur di non non farsi trovare dalla compagna dell’uomo.

Una scena surreale è stata condivisa da diversi utenti e mostra il fidanzato a casa con l’amante e l’arrivo della compagna. Una situazione del tutto inattesa che sarebbe accaduta nel Sudamerica.

Scopre l’amante in casa, la scena fa il giro del web

Un utente ha condiviso la scena in Rete che, nel giro di poco tempo, ha fatto il giro del web. Le immagini mostrano una donna, probabilmente la fidanzata, arrabbiata e desiderosa di entrare a casa, dopo aver scoperto la presenza di una persona in casa. Le grida hanno attirato l’attenzione dei passanti.

Scopre l’amante in casa, cosa è accaduto

L’uomo è uscito dal balcone quasi nudo, ha fatto entrare la compagna dalla porta di casa e poi ha aiutato l’amante a calarsi dal balcone: fondamentale anche l’aiuto di alcuni passanti che hanno vista la scena.

L’uomo avrebbe di fatto iniziato a litigare con la compagna, nel frattempo l’amante si sarebbe invece nascosta sotto uno scatolone.

Scopre l’amante in casa, altri dettagli

Non appena uscita di casa, la donna avrebbe invece scoperto l’amante per strada, con la sola biancheria intima, iniziando successivamente ad inseguirla. Il video termina così, ma certamente la questione potrebbe non esserci conclusa con queste immagini. Sta di fatto che il filmato è ormai in giro da tempo ed è giunto praticamente ovunque.