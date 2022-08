Non ci sarebbero danni a persone o cose ma solo qualche segnalazione social dopo la scossa di terremoto di magnitudo 2.9 in Emilia Romagna

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata nelle prime ore del mattino di oggi, 7 agosto 2022, in Emilia Romagna, fra le province di Modena, Reggio Emilia e Parma. I dati indicano che l’epicentro del sisma, che si è manifestato alle 6,37, è stato fra Montecchio Emilia e Montechiarugolo, in provincia di Parma, comune che già negli anni passati era stato interessato da sciami eventi sismici di una certa intensità.

Scossa di terremoto in Emilia Romagna

Il sisma è stato immediatamente rilevato dalla sala operativa di Roma dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, che ha diramato le caratteristiche tecniche dell’evento tellurico. La scossa di terremoto di magnitudo 2.9 della scala Richter è stata rilevata in quadrante Montecchio, Emilia Romagna, con epicentro a Montechiarugolo provincia di Parma, e con un ipocentro che è stato localizzato ad una profondità relativamente rilevante, vale a dire a 34,5 chilometri.

Sisma “leggero” ma avvertito da molti

L’evento sismico in questione appartiene alla categoria di quelli che in scheda tecnica sono classificati come terremoti “molto leggeri” e descritti nel modo seguente: generalmente non avvertito, ma registrato dai sismografi. Per la precisione il sisma è stato localizzato a 2 km da Montechiarugolo, 6 km da Sant’Ilario d’Enza e Bibbiano, 13 km da Parma, 16 km da Reggio nell’Emilia, 37 km da Carpi e 40 km da Modena.

La scossa è stata comunque occasionalmente avvertita dalla popolazione come si evince da alcuni post social, ma secondo i primi dati in arrivo non avrebbe fatto danni a persone o cose.