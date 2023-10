Un automobilista britannico, rimasto intrappolato nella sua auto elettrica fuori controllo e senza alcuna possibilità di fermarsi, è stato costretto a schiantarsi contro un furgone della polizia per salvarsi. L’episodio è accaduto lo scorso 1° ottobre lungo le strade della Scozia. Per liberare l’uomo c’è stato bisogno dell’intervento da parte degli agenti.

La disavventura di Brian con la sua auto elettrica

Tutto è iniziato la scorsa domenica quando Brian Morrison (54enne protagonista della vicenda) stava rincasando. L’uomo stava guidando verso casa a nord di Glasgow intorno alle 22:30 quando ha notato un problema con i freni della sua auto mentre si avvicinava a una rotonda.

Qualcosa non andava nei freni dell’auto elettrica

Brian ha raccontato ai giornali locali: “Mi sono reso conto che qualcosa non andava quando stavo arrivando a una rotonda e ho deciso di rallentare, ma non ci sono riuscito. Poi ho sentito un forte rumore stridente, ma poiché è un’auto nuova non pensavo potesse avere questi problemi”.

Auto elettrica fuori controllo: l’arrivo della polizia

L’auto aveva iniziato a muoversi in maniera autonoma, ma per fortuna non andava a una velocità molto elevata: poco meno di 50 chilometri. il traffico inoltre era scarso e Brian è riuscito a schivare tutti i pericoli. L’uomo ha prontamente contattato la polizia tramite telefono e in risposta, tre volanti sono state inviate per aiutarlo.

Queste volanti hanno posizionato le loro auto sia davanti che dietro alla vettura di Brian, cercando di rallentarlo in modo sicuro. Questa pericolosa situazione è proseguita per un quarto d’ora, con la polizia che ha effettuato manovre per cercare di impedire all’uomo di proseguire la sua pericolosa corsa. Alla fine, Brian è riuscito a schiantarsi contro un furgone della polizia, anche grazie all’ausilio di una rotatoria.