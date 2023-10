Torture e morti brutali in Kenya: ritrovati 450 corpi e 200 stanze usate dalla Setta dei digiuni.

Un’indagine in Kenya ha portato alla luce un’orribile scoperta: vittime rinchiuse in oltre 200 stanze da tortura dalla “Setta dei digiuni”.

Setta dei digiuni, trovate oltre 200 stanze da tortura

Un macabro scempio quello che si è svolto in Kenya: le indagini sulla cosiddetta “Setta dei digiuni” avrebbero portato alla scoperta di 214 stanze di tortura. Secondo le ricostruzioni, alcune delle vittime del culto creato dal controverso predicatore Paul Mackenzie, sarebbero state costrette a digiunare «per poter vedere Gesù in paradiso». e avrebbero subito violenze anche mortali.

I corpi riesumati da fosse comuni nella foresta di Shakahola, nell’entroterra di Malindi, sarebbero almeno 450.

Le indagini delle squadre di investigazione e le stanze da tortura

Uno degli investigatori del governo keniano ha riferito al quotidiano newyorkese, The Standard, che gli adepti di Mackenzie sono stati costretti a trasferirsi dalle loro case e a spostarsi nella foresta per digiunare in aree designate, considerate camere di tortura.

«È chiaro che sono stati costretti a digiunare ed è stato ordinato loro di non rompere il digiuno e di evitare di essere scoperti dagli estranei», ha dichiarato l’investigatore.

Nelle presunte stanze di tortura, la polizia ha detto di aver recuperato pezzi di stoffa e corde insieme ad altri strumenti che ha descritto come «oggetti orrendi».