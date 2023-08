Scuola cattolica licenzia insegnante rimasta incita prima del matrimonio: la docente ha ricorso ma il tribunale conferma la decisione dell’istituto. La vicenda, che da un punto di vista legale si è articolata per circa un decennio, si è verificata nel New Jersey.

New Jersey, scuola cattolica licenzia insegnante incita prima del matrimonio

Un’insegnate che lavorava presso la scuola cattolica St. Theresa School, nel New Jersey, ha avuto un figlio prima del matrimonio, venendo licenziata. Dopo avrer perso il suo impiego, la donna ha fatto ricorso ma il tribunale ha confermato la decisione dell’istituto scolastico. La protagonista della vicenda, “colpevole” di aver avuto rapporti sessuali prematrimoniali, è stata identificata come Victoria Crisitello.

La decisione della Corte Suprema del New Jersey è dovuta al fatto che il licenziamento per la gravidanza prematrimoniale è avvenuto in quanto la docente ha violato il codice etico della scuola cattolica.

Quando Crisitello è stata assunta, infatti, aveva firmato un documento in cui asseriva di accettare il Codice etico dell’istituto che richiedeva l’adesione agli insegnamenti cattolici, incluso l’astensione dal sesso al di fuori del sacro vincolo del matrimonio.

Al momento dell’assunzione, l’insegnante era stata descritta come una “cattolica praticante”. Lo si legge nei documenti del tribunale. Facendo sesso e restando incinta, però, ha violato il codice etico che ha firmato e, di conseguenza, il tribunale le ha dato torto.

La battaglia legale

La battaglia legale tra la scuola cattolica e la docente si è protratta per circa un decennio e aveva avuto inizio quanto la donna, ex studentessa dell’istituto, aveva confessato la gravidanza alla preside Theresa Lee. Poco dopo, la donna è stata licenziata per aver avuto rapporti prima del matrimonio.

Victoria aveva cominciato a insegnare al St. Theresa School nel 2011 mentre ha intentato causa nel 2014, asserendo che il licenziamento fosse discriminatorio poiché basato sul suo stato civile e sulla sua gravidanza. La tesi è stata sostenuta dal suo team legale durante il processo.

In un primo momento, il tribunale aveva dato torto alla docente per poi darle ragione in appello. Il licenziamento, infine, era stato annullato. Infine, con la sentenza più recente, la Corte suprema del New Jersey ha nuovamente ribaltato la situazione, sostenendo la posizione della scuola cattolica e rimarcando che “le istituzioni religiose hanno l’autorità di prendere decisioni relative al personale in conformità con i loro principi religiosi”.